به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیما فیلم، همزمان با شروع فرآیند پس تولید سریال «اکسیر» به کارگردانی احمد درویشعلی پور از گریم جدید داریوش فرضیایی در این مجموعه رونمایی شد.

این بازیگر در «اکسیر» نقش پیروز را ایفا می‌کند، شخصیتی متفاوت با آثار قبلی او که گریم تازه او نیز در راستای شکل‌گیری همین نقش طراحی شده است.

تیم چهره پردازی با مدیریت شهرام خلج در این سریال فعالیت دارند.

تصویربرداری این مجموعه به پایان رسیده و در مرحله پس تولید به سر می‌برد. جزئیات بیشتر درباره روند ساخت و زمان پخش سریال اعلام می‌شود.