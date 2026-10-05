پیشنهاد برای ساخت فصل دوم سریال «اکسیر»؛ بازخورد خوبی گرفتیم

احمد درویشعلی‌پور کارگردان سریال «اکسیر» که هفته گذشته پخش آن به پایان رسید درباره نحوه پخش سریال به خبرنگار مهر گفت: زمانی که سریال را طراحی کردم، قرار بود برای ۲ هفته تعطیلات نوروز باشد و پخش آن برای نوروز ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده بود. در آن زمان، به نظر من ۱۵ قسمت برای این شرایط بسیار جذاب بود.

وی افزود: اگر قرار بود سریال در میانه فصل مانند الان، پخش شود، حتماً باید تعداد اپیزودهای آن بیشتر می‌بود. از نظر من تعداد قسمت‌ها برای چنین پخشی که سه روز در هفته انجام می‌شود، کم است؛ چون زمان بیشتری طول می‌کشد تا مخاطب سریال را پیدا کند و سراغ آن بیاید. کنداکتور نوروز گویی در ضمیر ناخودآگاه‌ مخاطب شکل گرفته و به آنها عادت کرده است و می‌داند در تعطیلات نوروز، شبکه‌های مختلف هر روز سریال پخش می‌کنند یا در ماه مبارک رمضان هم معمولا مخاطب منتظر سریال است. اتفاقی که شاید در طول سال کمتر باشد.

کارگردان «اکسیر» با اشاره به شرایط زمانی پخش سریال بیان کرد: وقتی در آخر شهریور هستیم، بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید باعث می‌شود مردم بیشتر درگیر باشند و این موضوع می‌تواند بر پیگیری سریال توسط مخاطب تأثیر بگذارد. ضمن اینکه شش ماه اول سال روزها بلندتر و شش ماه دوم روزها کوتاه‌تر است و این موضوع هم بر ساعت پخش سریال تأثیر دارد.

درویشعلی‌پور با این حال درباره بازخوردهای «اکسیر» گفت: با وجود این شرایط، خدا را شکر نتیجه خوب بود و بازخوردهای خوبی گرفتیم. «اکسیر» کاری بود که هم در بحث ایده و طراحی تازگی داشت و هم موضوعی را مطرح می‌کرد که خیلی مبتلابه جامعه است.

وی توضیح داد: میل به جوان ماندن در همه ما وجود دارد و این موضوع را امروز خیلی می‌بینیم. خیلی‌ها سراغ انواع کرم‌های جوان‌ساز و عمل‌های زیبایی می‌روند، درباره اینکه چه چیزی بخوریم و چه چیزی نخوریم صحبت می‌کنند و سبک زندگی‌های متفاوتی را دنبال می‌کنند. به همین دلیل فکر می‌کنم «اکسیر» توانست با مخاطب همذات‌پنداری کند.

این کارگردان درباره بخش کودک و نوجوان قصه نیز گفت: خود «اکسیر» با توجه به طرح فانتزی که داشت، درباره عمر کسانی بود که پای گیم‌های گوشی، تبلت و این‌جور وسایل هستند. بچه‌ها در روز بیش از حد بازی می‌کنند. هیچ‌کس نمی‌تواند با بازی کردن مخالفت کند، اما اندازه نگه داشتن آن برای ما خیلی مهم بود. از این منظر، فکر می‌کنم «اکسیر» توانست مخاطب خوبی پیدا کند و ارتباط خوبی با مخاطب بگیرد.

درویشعلی‌پور در پایان درباره احتمال ساخت فصل جدید «اکسیر» نیز گفت: سیمافیلم از ما خواسته است برای فصل جدید کار کنیم و مذاکراتی هم انجام شده است و صحبت‌هایی داشته‌ایم، اما هنوز به طرح جدید نرسیده‌ایم. اینکه ادامه «اکسیر» را بسازیم یا کار دیگری، به‌زودی مشخص می‌شود.