داریوش فرضیایی بازیگر سریال جدید سیمافیلم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سیمافیلم، داریوش فرضیایی نقش اصلی سریال «اکسیر» را که محصول سیمافیلم است، ایفا می‌کند؛ مجموعه‌ای کمدی، فانتزی و خانوادگی که با نگاهی متفاوت به شکاف نسل‌ها، روایتگر ماجراهایی پر از موقعیت‌های طنز است.

تهیه‌کنندگی و کارگردانی این مجموعه را احمد درویشعلی‌پور بر عهده دارد و فیلمنامه آن را محمد درویشعلی‌پور نوشته است.

حضور داریوش فرضیایی در نخستین نقش‌آفرینی جدی‌اش در یک سریال تلویزیونی، «اکسیر» را به یکی از آثار کنجکاوی‌برانگیز روزهای آینده تلویزیون تبدیل کرده است.