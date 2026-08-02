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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۳

داریوش فرضیایی بازیگر سریال جدید سیمافیلم شد

داریوش فرضیایی بازیگر سریال جدید سیمافیلم شد

داریوش فرضیایی، چهره خاطره‌ساز و محبوب برنامه‌های کودک، این بار با حضوری متفاوت به قاب تلویزیون می‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سیمافیلم، داریوش فرضیایی نقش اصلی سریال «اکسیر» را که محصول سیمافیلم است، ایفا می‌کند؛ مجموعه‌ای کمدی، فانتزی و خانوادگی که با نگاهی متفاوت به شکاف نسل‌ها، روایتگر ماجراهایی پر از موقعیت‌های طنز است.

تهیه‌کنندگی و کارگردانی این مجموعه را احمد درویشعلی‌پور بر عهده دارد و فیلمنامه آن را محمد درویشعلی‌پور نوشته است.

حضور داریوش فرضیایی در نخستین نقش‌آفرینی جدی‌اش در یک سریال تلویزیونی، «اکسیر» را به یکی از آثار کنجکاوی‌برانگیز روزهای آینده تلویزیون تبدیل کرده است.

کد مطلب 6906579
عطیه موذن

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