به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین فتح الله بهزادی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته جزیره بوموسی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران زیر بار مذاکره همراه با فشار و تحمیل شروطی همچون توقف غنی‌سازی، حذف موشک‌های بالستیک و کناره‌گیری از محور مقاومت نمی‌رود، گفت: ملت ایران در برابر زیاده‌خواهی‌ها تسلیم نخواهد شد و بر آرمان‌های انقلاب اسلامی پایبند است.

بهزادی با اشاره به موضوع مذاکرات اظهار داشت: آمریکایی‌ها در مذاکرات شرط توقف غنی‌سازی، حذف موشک‌های بالستیک و کناره‌گیری از محور مقاومت را مطرح می‌کنند، اما ما مذاکره با چنین شروطی را به هیچ عنوان نمی‌پذیریم.

وی افزود: مذاکره‌ای که همراه با تشدید فشار، باج‌خواهی و تحمیل باشد، مذاکره واقعی نیست. همان‌گونه که مقام معظم رهبری بارها تأکید کرده‌اند، نسبت به این‌گونه مذاکرات خوش‌بین نیستیم.

امام جمعه بوموسی با اشاره به ۴۷ سال مقاومت ملت ایران در برابر استکبار جهانی تصریح کرد: ملت ایران در برابر زیاده‌خواهی آمریکایی‌ها هرگز تسلیم نخواهد شد و کشور ما با اقتدار به مسیر خود ادامه می‌دهد.

وی ادامه داد: توان موشکی جمهوری اسلامی ایران با مذاکره یا قطعنامه از بین رفتنی نیست و اعلام می‌کنیم سلاح‌هایی در اختیار داریم که هنوز از آن‌ها رونمایی نشده است.

حجت‌الاسلام بهزادی با بیان اینکه جزیره بوموسی پاره تن ایران اسلامی است، اظهار کرد: اگر دشمن مرتکب خطایی شود و تعرضی نسبت به جان رهبر معظم انقلاب داشته باشد، پاسخی دریافت خواهد کرد که برای آن‌ها قابل جبران نخواهد بود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: رزمندگان اسلام در جزایر سه‌گانه به‌صورت شبانه‌روزی و با غیرت از مرزهای آبی کشور در خلیج فارس پاسداری می‌کنند و هرگونه قدرت‌نمایی دشمن با ناوها و تجهیزات نظامی، اراده ملت ایران را نخواهد شکست.

امام جمعه بوموسی در پایان با استناد به آیه ۳۰ سوره فصلت تأکید کرد: ملت بزرگ ایران با تمام وجود ایستاده‌اند و از آرمان‌های انقلاب اسلامی، عزت ملی و تمامیت ارضی کشور کوتاه نخواهند آمد.