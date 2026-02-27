به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا محی‌الدینی، ظهر جمعه در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با اشاره به آیات ۱۱۱ و ۱۱۲ سوره توبه، بر اهمیت معامله الهی میان خداوند و بندگان مؤمن تأکید کرد و سرمایه‌گذاری در حوزه فرهنگ و تربیت نسل آینده را اولویت اساسی کشور دانست.

امام جمعه مهریز در تبیین مفهوم معامله الهی، اظهار داشت: خداوند در قرآن کریم جان و مال مؤمنان را در برابر بهشت جاودان خریداری می‌کند؛ تجارتی که هرگز زیان در آن راه ندارد. ایشان ارکان این تجارت آسمانی را تشریح کرد: خریدار خداوند، فروشنده مؤمنان، کالا جان و مال انسان و قیمت آن بهشت ابدی است.

محی‌الدینی همچنین مقام شهیدان را اوج مصداق این معامله دانست که جان خود را در راه خدا تقدیم کرده‌اند و سند این معامله در کتب آسمانی تورات، انجیل و قرآن ذکر شده است.

وی معیار پذیرش این معامله توسط خداوند را ویژگی‌های مؤمنان برشمرده و گفت: کسانی که اهل توبه، عبادت، حمد الهی، روزه‌داری، نماز، امر به معروف، نهی از منکر و رعایت حدود الهی باشند، مشتریان مطلوب پروردگار هستند.

امام جمعه مهریز همچنین بر نقش محوری خانواده، مدرسه و مربیان دینی در تربیت کودک و نوجوان به عنوان ستون‌های اصلی توسعه آینده کشور تأکید کرد و افزود: تربیت دینی و فرهنگی، ضامن حفظ هویت اسلامی و زیربنای توسعه ملی است.

محی‌الدینی، فضاهای فرهنگی، خیرین و مراکز قرآنی را سرمایه‌های حقیقی و اصیل جامعه خواند و خواستار شد سرمایه‌گذاری در بُعد تربیت فرهنگی و قرآنی بر ساخت‌وسازهای ظاهری اولویت داده شود.

وی به مسائل روز جامعه اشاره کرد و بر رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، مقابله جدی با گران‌فروشی و کم‌فروشی تأکید نمود. همچنین، حمایت از تیم دیپلماسی کشور، پافشاری بر عزت ملی و هوشیاری دائم در برابر تهدیدات دشمنان منطقه‌ای یادآور شد.