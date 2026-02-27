به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله حاجی‌زاده ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه بردسکن اظهار کرد: مسابقات و فعالیت‌های قرآنی در سطح منطقه با حضور ۲ هزار دانش‌آموز برگزار شد که این برنامه‌ها نقش مهمی در شناسایی و معرفی نخبگان قرآنی داشته است.

مدیر آموزش و پرورش بردسکن افزود: جشن عبادت ویژه دانش‌آموزان دختر پایه سوم با حضور هزار نفر برگزار شد و همچنین ۲ هزار دانش‌آموز در برنامه معنوی اعتکاف شرکت کردند که نشان‌ دهنده استقبال گسترده نسل نوجوان از برنامه‌های دینی است.

وی با اشاره به اردوهای فرهنگی و زیارتی گفت: در قالب چهار دستگاه اتوبوس اردوی راهیان نور برگزار شد و همچنین ۴۰ دستگاه اتوبوس برای زیارت حرم مطهر رضوی اعزام شدند که این روند در طول سال تحصیلی ادامه خواهد داشت.

حاجی‌زاده ادامه داد: هر هفته ۳۰۰ دانش‌آموز در نماز جمعه شرکت می‌کنند و طرح «سه‌شنبه‌های معنوی» نیز با حضور در مدارس و اقامه نماز جماعت به‌صورت مستمر در حال اجراست.

مدیر آموزش و پرورش بردسکن با بیان اینکه یادواره‌های شهدا به‌صورت کلاسی، مدرسه‌ای و منطقه‌ای برگزار شده است، افزود: دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران نیز در برنامه‌های فرهنگی آموزش و پرورش قرار دارد.

وی تصریح کرد: سال گذشته ۳ هزار دانش‌آموز در برنامه‌های فرهنگی مشارکت داشتند که از این تعداد ۱۰ نفر به مسابقات کشوری راه یافتند و به عنوان نخبگان قرآنی شناخته شدند.

حاجی‌زاده با اشاره به نیاز زیرساختی مدارس گفت: تاکنون ۷ نمازخانه در مدارس ساخته شده اما ۷ فضای جدید عبادی دیگر مورد نیاز است که تأمین آن نیازمند مشارکت خیرین و دستگاه‌های مرتبط است.

مدیر آموزش و پرورش بردسکن از تعیین زمین برای احداث ساختمان دارالقرآن خبر داد و گفت: عملیات ساخت این مجموعه با مشارکت مجمع خیرین و معتمدین شهرستان انجام خواهد شد و کلنگ آن امروز به زمین زده شد.