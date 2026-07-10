به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عبدالرضا محیالدینی در خطبههای نماز جمعه این هفته، با تأکید بر اینکه نهادینهسازی شاخصهای ایمانی، جامعه را در برابر توطئههای دشمنان شکستناپذیر میکند.
حجتالاسلام محیالدینی با تأکید بر اینکه مؤمن واقعی در صورت لغزش، با استغفار و توبه، پیوند خود را با خداوند بازسازی میکند، خاطرنشان کرد: توبه نه تنها موجب پاکشدن گناهان میشود، بلکه بر اساس وعده الهی، سیئات را به حسنات تبدیل میکند و این رمز بقای روحیه ایمانی در جامعه است.
امام جمعه مهریز با اشاره به نقش روزه در کنترل نفس و تقویت اراده، بر لزوم سپاسگزاری در تمامی حالات تأکید کرد و افزود: مؤمنان با رکوع و سجود خاضعانه، کبر و غرور را از روح خود میزدایند و بندگی را به هویت اصلی خود تبدیل میکنند.
امام جمعه مهریز با تصریح بر اینکه مؤمنان نسبت به سرنوشت جامعه بیتفاوت نیستند، امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه همگانی خواند و هشدار داد: سکوت در برابر منکرات و فساد، باری سنگین بر دوش جامعه است و زمینهساز نفوذ دشمنان میشود.
وی دوری از گناهانی نظیر غیبت، تهمت و تجاوز به حقوق دیگران را از ویژگیهای بارز ایمانی دانست و اظهار داشت: التزام به حدود الهی، به خدمترسانی صادقانه و مسئولیتپذیری در عرصههای فردی و اجتماعی میانجامد و جامعه را در برابر آسیبهای اخلاقی مصون میدارد.
خطیب جمعه مهریز در خطبه دوم، ضمن سفارش به تقوای الهی، به سه محور اساسی در عرصه فرهنگ، سیاست و مشارکتهای مردمی پرداخت.
امام جمعه مهریز با گرامیداشت ۲۵ محرم، سالروز شهادت مظلومانه حضرت امام سجاد (ع)، ایشان را الگوی صبر، عبادت عمیق و تبیینگری در دوران اسارت معرفی کرد و افزود: دعای مکارمالاخلاق و رساله حقوق، از برجستهترین منابع تربیتی برای تعالی روح و جامعه است.
وی گریههای طولانی آن حضرت در فراق سیدالشهدا (ع) را پیامرسانی جاودانه مظلومیت کربلا دانست.
حجتالاسلام محیالدینی با اشاره به ۲۱ تیرماه، سالروز واقعه مسجد گوهرشاد و روز عفاف و حجاب، این فریضه را ضامن سلامت اخلاقی جامعه و استحکام بنیان خانواده برشمرد و نسبت به تزلزل خانواده در اثر هجمههای فضای مجازی و بیقیدیهای اخلاقی هشدار جدی داد.
وی بر ضرورت حفظ حریمها در فضاهای عمومی و خصوصی تأکید کرد و از دستگاههای متولی خواست تا در تبیین این فریضه و مقابله با تهاجم فرهنگی، اهتمام ویژهای داشته باشند.
امام جمعه مهریز در مهمترین بخش سیاسی خطبههای خود، با اشاره به خیزش سراسری و حماسی مردم در حمایت از خونخواهی «رهبر شهید»، این حرکت را جلوهای از حقطلبی، بصیرت و وحدت ملی در برابر تروریسم دولتی توصیف کرد.
وی با تأکید بر اینکه مردم ایران با شعارهای «یا لثارات الحسین» و «یا لثارات الخامنهای»، اراده خود را برای ایستادگی در برابر جنایتکاران به جهانیان نشان دادند، تصریح کرد: پیگیری حقوقی تروریسم در محاکم بینالمللی وظیفهای ملی است و ملت با حضور در اجتماعات، حمایت قاطع خود را از برخورد با جنایتکاران و قصاص قاتلان اعلام کردهاند.
امام جمعه مهریز در پایان، ضمن دعوت از عموم مردم برای حضور پرشور در مجلس بزرگداشت «رهبر شهید» که روز یکشنبه برگزار میشود، بر لزوم خدمترسانی هرچه بهتر به زائران اربعین حسینی تأکید کرد.
وی از مردم شهرستان خواست تا با کمکهای نقدی و معنوی خود، موکب انصارالمهدی مهریز را در این مسیر الهی و انقلابی یاری رسانند و حمایت خود را از این حرکت عظیم جهانی به نمایش بگذارند.
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