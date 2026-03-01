به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت حضرت آیت الله شبیری زنجانی بدین شرح است:



بسم الله الرحمن الرحیم

إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیهِ راجِعُونَ



با تأثر عمیق، شهادت رهبری معظم آیت‌الله آقای حاج سید علی خامنه‌ای «رضوان الله تعالی علیه» را به حوزه‌های علمیه و بیت مکرم و آقازادگان گرامی و به مردم صبور و وفادار ایران و عموم مسلمانان جهان تسلیت عرض می‌کنم.



آن بزرگوار به‌عنوان شاگرد برجسته و تربیت‌شدۀ مکتب بنیان‌گذار انقلاب، با اعتقاد به مسیر و عدم تردید در مواجهه با مشکلات، عمر گرانقدر خویش را با صلابت و ارادۀ قوی و از جان‌گذشتگی و با عزت و اقتدار و پرکاری مثال‌زدنی در این راه گذاشت. آن مجاهد، خدمات ارزنده‌ای انجام داد که إن شاءالله ذخیرۀ آخرت ایشان باشد.



اکنون دشمن خبیث که دست پلیدش به خون زنان و کودکان و بی‌گناهان، بارها آلوده شده است، در حال تجاوز وحشیانه به میهن اسلامی و به خاک و خون کشیدن افراد بی‌گناه است. تاریخ این مرز و بوم، فراز و نشیب‌های بسیار به ‌خود دیده است و آنچه که توانسته مکتب اسلام راستین و مردم مؤمن این دیار را پایدار نگه دارد، دست سرپرستی و عنایت اهل‌بیت عصمت علیهم‌السلام و آگاهی مردم و توکل آنان به خداوند و عمل به وظایف شرعیه بوده است.



در این شرایط حساس، انتظار است مردم شریف ایران که دل در گرو محبت خاندان عصمت وطهارت علیهم السلام دارند با وجود تفاوت سلیقه‌ها و یا دل‌گیری از برخی اتفاقات گذشته، اتحاد خویش را بیش از گذشته حفظ و تقویت نمایند و با مواسات و همدلی و با سرلوحه قراردادن مواعظ حضرات معصومین علیهم‌السلام، از هرگونه دوقطبی‌سازی در جامعه پرهیز نمایند و در حفظ امنیت و آرامش بکوشند.



مسئولین و دست‌اندرکاران نیز باید برای عبور از شرایط دشوار و خنثی کردن توطئه دشمنان اسلام، با توکل به خداوند و دوراندیشی و تدبیر دقیق و نظارت بر دستگاه‌ها، به وظائف خویش و خدمت صادقانه به مردم عمل کنند.



در این ایام و لیالی ماه مبارک رمضان، همه مؤمنین را به دعا و ارتباط با خداوند متعال و توسل به حضرات ائمه معصومین علیهم‌السلام، به ویژه استغاثه به ساحت مقدس حضرت ولی‌عصر «عجل الله فرجه‌الشریف» سفارش می‌کنم.



ضمن عرض تسلیت به خانواده‌های داغدار از حوادث اخیر، و دعا و آرزوی سلامتی برای مجروحین و آسیب‌دیدگان، با تضرع و استغاثه از خداوند متعال، تعجیل در ظهور موعود أمم حضرت بقیةالله‌الأعظم (ارواحنا فداه) را مسألت دارم تا با برقراری قسط و عدل، رنج‌های بشریت پایان یابد.



سید موسی شبیری زنجانی

۱۱ رمضان الکریم