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۱۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۵۶

تسلیت آیت‌الله جوادی آملی در پی شهادت رهبر معظم انقلاب

تسلیت آیت‌الله جوادی آملی در پی شهادت رهبر معظم انقلاب

قم - مرجع تقلید شیعیان با صدور پیامی شهادت آیت‌الله خامنه‌ای و جمعی از فرماندهان در حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکای خبیث را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام تسلیت آیت الله عبدالله جوادی آمده است: شهادت رهبر بزرگوار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و شهادت جمعی از فرماندهان سانحه سنگینی است.

آیت‌الله جوادی آملی در این پیام تصریح کرده است: رهبری که عمر پر برکت را در صیانت اسلام، عزت مسلمین و استقلال مملکت صرف کرد؛ توصیه مهم آن رهبر راحل، حفظ وحدت امت اسلامی، استقلال مملکت و تمامیت ارضی بود.

در بخش پایانی این پیام آمده است: ارتحال آن قائد عظیم را به امت اسلامی تسلیت، علو درجه معظم‌له و صبر جمیل امت اسلامی و اجر جزیل خاندان مکرم ایشان را از خدای سبحان مسالت می‌نماییم.

کد مطلب 6762880
مهدی بخشی سورکی

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