به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام تسلیت آیت الله عبدالله جوادی آمده است: شهادت رهبر بزرگوار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و شهادت جمعی از فرماندهان سانحه سنگینی است.

آیت‌الله جوادی آملی در این پیام تصریح کرده است: رهبری که عمر پر برکت را در صیانت اسلام، عزت مسلمین و استقلال مملکت صرف کرد؛ توصیه مهم آن رهبر راحل، حفظ وحدت امت اسلامی، استقلال مملکت و تمامیت ارضی بود.

در بخش پایانی این پیام آمده است: ارتحال آن قائد عظیم را به امت اسلامی تسلیت، علو درجه معظم‌له و صبر جمیل امت اسلامی و اجر جزیل خاندان مکرم ایشان را از خدای سبحان مسالت می‌نماییم.