حجت‌الاسلام روح‌الله رحمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های مختلفی که توسط مجموعه‌های فرهنگی، بسیجی و مساجد در حال تدارک است گفت: امشب نیز مانند شب گذشته از گوشه و کنار شهر یزد، میدان نعل اسبی، هپچنین سه راه حکیمیان تا میدان امیرچقماق رژه موتوری و خودرویی را داریم.

وی افزود: برنامه سوگواره، انتقام و خون‌خواهی رهبر شهید از امشب تا پنجشنبه شب از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۲ در میدان امیرچقماق و در جوار قبور ۸ شهید گمنام این تکیه برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان یزد تصریح کرد: این روزها و شب‌ها، محلات مختلف، مساجد، بقاع متبرکه و تکایا نیز برنامه‌های و محافل خود را مردمی و خودجوش برگزار می‌کنند.

رحمانی تصریح کرد: امشب شهرستان‌های تفت، مهریز و میبد نیز مراسماتی خواهند داشت گفت: از دوشنبه تا پنجشنبه نیز از ساعت ۱۰ تا ۱۲ صبح در مسجد بیاق‌خان بازار مراسم بزرگداشت رهبر شهید برگزار می‌شود.