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۱۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۵۰

فرزند امام(ره): رهبر انقلاب مسیر حفظ استقلال ایران را باقدرت ادامه داد

فرزند امام(ره): رهبر انقلاب مسیر حفظ استقلال ایران را باقدرت ادامه داد

فرزند امام خمینی(ره) با اشاره به شهادت رهبر معظم انقلاب بیان کرد: حفظ استقلال ایران و جمهوری اسلامی همان صراط مستقیمی است که امام ما ترسیم نمود و ایشان با اقتدار آن را ادامه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی شهادت رهبر معظم انقلاب، زهرا مصطفوی فرزند امام خمینی(ره) پیام تسلیتی را صادر کرد.

متن پیام زهرا مصطفوی در پی می‌آید:

انا لله و انا الیه راجعون

شهادت مظلومانه یار دیرین امام، رهبر حکیم و فرزانه انقلاب، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (قدس‌سره الشریف) برای تمام جهان اسلام و مخصوصا ملت شریف ایران، ضایعه‌ای است که جز با لطف و عنایت الهی جبران نمیشود.

سکانداری مدبرانه کشتی انقلاب در شرائط سخت‌ و پر تلاطم در طول سالهای طولانی، شجاعت، مقاومت و بصیرت ایشان را به جهان نشان داده و به همین جهت مورد کینه دشمنان قسم خورده اسلام و مسلمین واقع شده بود.

شهادت، مزد جهاد مخلصانه و فوزی عظیم است و امروز روح بلند ایشان عزتمندانه به آرزوی خود رسید و به ملکوت اعلی پیوست تا در جوار رحمت مخصوص خداوند منان آرام گیرد.

حفظ استقلال ایران و جمهوری اسلامی همان صراط مستقیمی است که امام ما ترسیم نمود و ایشان با اقتدار آن را ادامه داد و امروزه لازم است مسئولین جمهوری اسلامی با صلابت و حکیمانه در این راه گام بردارند.

اینجانب با قلبی اندوهگین و چشمانی اشکبار، مراتب تسلیت و تعزیت خالصانه خود را به ساحت مقدس حضرت ولی‌عصر (عجّل‌الله تعالی فرجه الشریف)، به خانواده معزز ایشان و به ملت بزرگ ایران و امت اسلامی و آزادی خواهان جهان عرض میکنم و از خداوند متعال برای آن شهید سعید، علو درجات و همجواری با اولیای الهی و برای ملت ایران، صبر جمیل، شکیبایی و استقامت، مسئلت دارم.

والسلام علی من اتبع الهدی

زهرا مصطفوی

کد مطلب 6762922
هادی رضایی

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