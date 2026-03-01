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۱۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۳۱

یازدهمین سوال طرح ملی«زندگی با آیه‌ها» در خراسان رضوی اعلام شد

یازدهمین سوال طرح ملی«زندگی با آیه‌ها» در خراسان رضوی اعلام شد

مشهد- سوال یازدهمین روز طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» در خراسان رضوی اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اجرای طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» در استان خراسان رضوی، سؤال یازدهم این طرح قرآنی با محوریت آیه ۱۱۱ سوره توبه در اختیار مخاطبان قرار گرفت.

بر این اساس، سؤال مطرح‌شده از شرکت‌کنندگان این طرح چنین است:

مفهوم آیه ۱۱۱ سوره توبه (إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَی مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱.خدا جان و مال ما را به بهای بهشت می خرد

۲. نتیجه نیکی و بدی به خود انسان بازمی گردد

۳.کار خوب، پاک‌کن اشتباه‌هاست

۴. از اسراف و زیاده‌روی پرهیز کنید

بر اساس اعلام اداره کل تبلیغات اسلامی استان خراسان رضوی، علاقه‌مندان برای شرکت در این مسابقه می‌توانند عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۳۸۸ ارسال کنند.

پاسخ صحیح سوال روز دهم

مفهوم آیه ۶۰ سوره انفال (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ) در کدام گزینه بیان شده است؟

۲. آمادگی کامل در برابر دشمن

مسابقه «زندگی با آیه‌ها» با هدف ترویج انس با قرآن کریم و نهادینه‌سازی مفاهیم قرآنی در زندگی فردی و اجتماعی، به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان خراسان رضوی در حال اجراست.

هر روز به ۱۰ نفر از برگزیدگان این مسابقه جوایزی اهدا خواهد شد.

کد مطلب 6762908

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