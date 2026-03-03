به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اجرای طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» در استان خراسان رضوی، سؤال سیزدهم این طرح قرآنی با محوریت آیه ۲۸ سوره رعد در اختیار مخاطبان قرار گرفت.

بر این اساس، سؤال مطرح‌شده از شرکت‌کنندگان این طرح چنین است:

مفهوم آیه ۲۸ سوره رعد (أَلَا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱.اهمّیت نماز و روزه و صبر

۲.سعی و تلاش، تنها راه موفقیت

۳. آرام گرفتن دلها با یاد خدا

۴.قرآن، چراغ راه ماست

بر اساس اعلام اداره کل تبلیغات اسلامی استان خراسان رضوی، علاقه‌مندان برای شرکت در این مسابقه می‌توانند عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۳۸۸ ارسال کنند.

پاسخ صحیح سوال روز دوازدهم

مفهوم آیه ۱۱۴ سوره هود (إِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئَاتِ) در کدام گزینه بیان شده است؟

۴.کار خوب، پاک‌کن اشتباه‌هاست

مسابقه «زندگی با آیه‌ها» با هدف ترویج انس با قرآن کریم و نهادینه‌سازی مفاهیم قرآنی در زندگی فردی و اجتماعی، به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان خراسان رضوی در حال اجراست.

هر روز به ۱۰ نفر از برگزیدگان این مسابقه جوایزی اهدا خواهد شد.