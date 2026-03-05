به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اجرای طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» در استان خراسان رضوی، سؤال پانزدهم این طرح قرآنی با محوریت آیه ۷ سوره اسرا در اختیار مخاطبان قرار گرفت.

بر این اساس، سؤال مطرح‌شده از شرکت‌کنندگان این طرح چنین است:

مفهوم آیه ۷ سوره اسراء (إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِکُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱.بازگشت نتیجه نیکی و بدی به خود انسان

۲. آرامش یافتن دلها با یاد خدا

۳. ایمان یعنی پایداری در لحظه‌های سخت

۴. قرآن، چراغ راه ماست

بر اساس اعلام اداره کل تبلیغات اسلامی استان خراسان رضوی، علاقه‌مندان برای شرکت در این مسابقه می‌توانند عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۳۸۸ ارسال کنند.

پاسخ صحیح سوال روز چهاردهم

مفهوم آیه ۱۲۷ سوره نحل (وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُکَ إِلَّا بِاللَّهِ) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱. صبر با تکیه بر خدا، آرامش در دل طوفان‌ها

مسابقه «زندگی با آیه‌ها» با هدف ترویج انس با قرآن کریم و نهادینه‌سازی مفاهیم قرآنی در زندگی فردی و اجتماعی، به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان خراسان رضوی در حال اجراست.

هر روز به ۱۰ نفر از برگزیدگان این مسابقه جوایزی اهدا خواهد شد.