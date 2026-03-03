به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شجاعی نسب صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با دریافت اطلاعاتی مبنی بر اینکه گروهی از اشرار مسلح قصد دارند محموله ای از انواع مواد مخدر را از محورهای فرعی شهرستان سربیشه منتقل کنند پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی استان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: ماموران انتظامی شهرستان سربیشه با همکاری تیم های عملیاتی مبارزه با مواد مخدر استان حین کنترل محورهای فرعی شهرستان سربیشه به ۲ دستگاه موتورسیکلت در حال تردد مشکوک شدند وبه آنان دستور ایست دادند.

وی افزود: احدی از اشرار به سمت مأموران تیراندازی، که در تبادل آتش بین پلیس و اشرار مسلح، در این درگیری یک نفر از اشرار مسلح به هلاکت رسید و ۳ نفر دستگیر شدند.

سردار شجاعی نسب تصریح کرد: پس از پایان درگیری و پاک سازی منطقه، ضمن توقیف ۲ دستگاه موتورسیکلت، مقدار ۱۲۷کیلوگرم و ۵۰۰ تریاک و همچنین یک قبضه سلاح و مقادیر مهمات از اشرار کشف شد.

این مقام ارشد انتظامی خراسان جنوبی افزود: رزمندگان پلیس در رده های مختلف عملیاتی و انتظامی همیشه آماده بوده و در تمامی صحنه ها حضور فعال دارند.

شجاعی نسب ادامه داد: پلیس با اشراف اطلاعاتی و عملیاتی به صورت شبانه روزی تمام حوزه سرزمینی خراسان جنوبی را رصد می کند و اجازه هیچ گونه ناامنی و جولان به برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی نخواهد داد.