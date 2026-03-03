به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه چین اعلام کرد: ما پیشتر تاکید کردیم که حمله آمریکا و اسرائیل علیه ایران آن هم در خلال مذاکرات قابل قبول نیست. ما خواهان توقف جنگ در ایران و بازگشت به میز مذاکرات هستیم.

این وزارت خانه اضافه کرد: تجاوز آمریکایی اسرائیلی علیه ایران نقض قوانین بین المللی به شمار رفته و تمام جهانیان باید به آن اعتراض کنند. این حملات باعث گسترش دایره درگیری ها در منطقه می شود. چین به نقش آفرینی خود از جمله در حمایت از عدالت در شوای امنیت و تحقق صلح ادامه می دهد.

وزارت خارجه چین تصریح کرد: ما با اقدامات یکجانبه مخالف هستیم و از همه طرف ها می خواهیم عملیات های نظامی شان را متوقف کنند. چین به شدت نسبت به کشیدن شدن جنگ به کشورهای همسایه نگران است. ما خواهان حل پرونده هسته ای ایران از طریق گفتگو هستیم و به حق مشروع این کشور در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای احترام می گذاریم.