به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه‌ی حملات صورت‌گرفته، شامگاه دوشنبه این بار بیمارستان شهدای سرپل‌ذهاب هدف موشک‌باران رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفت و برگ ننگین دیگری در پرونده‌ی جنایات جنگی آن‌ها ورق خورد.

این اقدام وحشیانه سبب تخریب بخش‌هایی از زیرساخت‌های درمانی این بیمارستان شد. تحلیلگران این جنایت را نقض آشکار تمامی قوانین بین‌المللی و انسانی و نمادی از استیصال و درماندگی آمریکا و رژیم صهیونیستی در برابر اراده ملت مقاوم ایران دانسته و محکوم کردند.

بر اساس این گزارش، نیروهای «سپیدپوش سلامت» همانند همیشه در سخت‌ترین روزهای بحران و جنگ، با اقتدار کامل در خط مقدم خدمت به مردم ایستاده و خدمات‌رسانی درمانی را با توان مضاعف ادامه می‌دهند.