به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، حزب الله لبنان با صدور بیانیه جدیدی اعلام کرد که با یک اسکادران از پهپادهای انتحاری پایگاه میرون که برای رصد و اداره عملیات های هوایی در شمال فلسطین اشغالی مورد استفاده قرار می گرفت هدف قرار داد.

بر اساس این بیانیه، در عملیات مذکور یکی از رادارهای این پایگاه و ساختمان فرماندهی آن هدف قرار گرفت.

حزب الله تاکید کرد که این عملیات در واکنش به تجاوزات پی در پی رژیم صهیونیستی علیه لبنان صورت گرفت. علاوه بر آن حزب الله با شلیک تعداد زیادی موشک پایگاه نفح در بلندی های اشغالی جولان را نیز هدف قرار داد.

پیش از آن نیز حزب الله از هدف قرار گرفتن پایگاه هوایی رامات دیوید خبر داده بود.