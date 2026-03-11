«برگ برنده»‌های ایران در جنگ با آمریکا و اسرائیل کدامند؟

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: وب‌سایت شبکه راشاتودی در گزارشی با اشاره به برگ برنده های ایران در جنگ تحمیل شده از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی به نقل از ولادیمیر پروخواتیلوف کارشناس آکادمی علوم نظامی روسیه ابراز اطمینان کرد که جنگی که آمریکا و اسرائیل علیه ایران به راه انداخته اند، یک تفریح یا عملیات نظامی برق‌آسا نخواهد بود.

این کارشناس نظامی و استراتژیک، دلایل عینی متعددی را برای این امر ذکر کرد که این رویارویی را به یک ماجراجویی پرخطر و با هزینه‌های گزاف برای این رژیم ها تبدیل می‌کند. پروخواتیلوف امکان سرنگونی نظام ایران یا دستیابی به اهداف استراتژیک قاطع را رد کرده و افزود که تهران از شکست یا فروپاشی فاصله زیادی دارد.

کارشناس نظامی روسیه تأکید ‌کرد که طبق ارزیابی‌های سازمان اطلاعات ملی آمریکا، ایران «بزرگترین ذخیره موشک‌های بالستیک در خاورمیانه» را در اختیار دارد که برد برخی از موشک‌های آن به ۲۰۰۰ کیلومتر می‌رسد.

بر اساس داده‌های مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی، این زرادخانه عظیم شامل بسیاری از موشک‌های دوربرد است که قادر به رسیدن به اسرائیل و ایجاد تهدیدی واقعی برای آن هستند. از جمله برجسته‌ترین این موشک‌ها می‌توان به موشک سجیل با برد ۲۰۰۰ کیلومتر، موشک عماد با برد ۱۷۰۰ کیلومتر، موشک قدر با برد ۲۰۰۰ کیلومتر، موشک شهاب ۳ با برد ۱۳۰۰ کیلومتر، موشک خرمشهر با برد ۲۰۰۰ کیلومتر و موشک هویزه با برد ۱۳۵۰ کیلومتر اشاره کرد.

کارشناس نظامی روسیه در ادامه به یکی از مهمترین برگ برنده های ایران، یعنی موشک مافوق صوت «خرمشهر-۴» اشاره ‌کرده و می‌گوید که این موشک دارای توانایی خارق‌العاده‌ای برای طی مسافت ۲۰۰۰ کیلومتر تنها در ۱۲ دقیقه است، که آن را به یک تهدید بالقوه برای سامانه دفاع موشکی گنبد آهنین رژیم صهیونیستی تبدیل می‌کند که خود را در برابر چنین سرعت فوق‌العاده و مانورپذیری بالایی، ناتوان خواهد دید.

پروخواتیلوف می افزاید که تحلیلگران مستقل بین‌المللی در صحت ادعاهای رسانه‌ای مطرح شده در آسیب‌ جدی به توانمندی های موشکی ایران ابراز تردید کرده‌اند. وی در عین حال می افزاید که توانایی آمریکا و اسرائیل برای ادامه بمباران جمهوری اسلامی برای مدت طولانی بسیار محدود است که این محدودیت در درجه اول به دلیل کمبود شدید و نگران‌کننده موشک‌های دفاع هوایی و مهمات دقیق است.

این کارشناس روس در ادامه به نقل از روزنامه فایننشال تایمز انگلیس و از زبان مقامات و تحلیلگران غربی می‌گوید که ذخایر محدود مهمات دفاعی حیاتی آمریکا، به احتمال زیاد، حجم هرگونه حمله نظامی آمریکا یا اسرائیل علیه ایران را تعیین خواهد کرد. این گزارش می افزاید که این نگرانی ناشی از حجم بی‌سابقه استفاده آمریکا و اسرائیل از ذخایر موشک‌های دفاع هوایی خود در طول جنگ ۱۲ روزه است.

پروخواتیلوف می افزاید که آمریکا در طول جنگ ۱۲ روزه، حدود ۱۵۰ موشک از سامانه دفاع موشکی تاد را تنها برای دفاع از اسرائیل شلیک کرد. این مصرف فشرده منجر به فرسایش قابل توجه در سامانه‌ای شد که از زمان ورود کامل به خدمت در حدود سال ۲۰۱۰، کمتر از ۶۵۰ موشک رهگیر درخواست کرده بود. این بدان معناست که واشنگتن تقریباً یک چهارم ذخیره انباشته خود از این موشک‌های گران‌قیمت را در چند روز مصرف کرده است.

روزنامه فایننشال تایمز به یکی دیگر از مشکلات آمریکایی ها در این جنگ اشاره کرده و می نویسد که یکی از چالش‌های اصلی، نیاز به بازگشت ناوشکن‌های آمریکایی مجهز به موشک‌های هدایت ‌شونده به بنادر برای بارگیری مجدد مهمات است، زیرا از نظر فنی و لجستیکی بارگیری آنها در دریا غیرممکن است. این بدان معناست که نیروی دریایی عظیم آمریکا، با محدودیت‌های عملیاتی مواجه است که توانایی آن را برای ارائه پشتیبانی آتش مستمر و بدون وقفه محدود می‌کند.

این روزنامه انگلیسی از برآوردهای اطلاعاتی دقیق‌تر رژیم صهیونیستی پرده برمی‌دارد که به این نتیجه رسیده است که حتی با رسیدن ناو هواپیمابر جرالد فورد به منطقه، توانایی‌های نظامی موجود آمریکا تنها برای پشتیبانی از یک حمله هوایی فشرده به مدت چهار تا پنج روز، یا یک هفته با شدت و تراکم کمتر حملات، کافی خواهد بود. این ارزیابی محدودیت‌های زمانی سختی را برای هر عملیات نظامی احتمالی تعیین می‌کند.

کارشناس روسی این تحلیل را با نقل قولی از یک مطالعه آکادمیک معتبر تکمیل کرده و می گوید که جنگنده ها شاید بتوانند تأسیسات مستحکم را نابود کنند و توانایی‌های نظامی را تضعیف کنند، اما نمی‌توانند سیاست داخلی را تغییر دهند.

وی به نقل از «کلی گریکو»، تحلیلگر برجسته مرکز تحقیقات استیمسون، می گوید که بمباران استراتژیک، همانطور که یک قرن مشاهده و مطالعات تجربی نشان داده است، لزوماً به شورش و قیام مردمی منجر نمی‌شود، بلکه برعکس، ممکن است به همبستگی ملی در کنار حاکمیت برای مقابله با تجاوز خارجی منجر شود.

این کارشناس روس در نهایت پیش‌بینی می‌کند که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در نتیجه شکست ماجراجویی نظامی خود، دچار آسیب انتخاباتی بزرگی در داخل آمریکا خواهد شد و در ارائه تصویر یک انسان صلح‌ طلب از خود شکست خواهد خورد.