به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل بنیاد شهید استان همدان با بیان اینکه در چهار روز گذشته بر اثر حمله آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب ۲۱ همدانی به شهادت رسیدند، اظهار کرد: ۱۴ نفر از این شهیدان مربوط به بعد از ظهر روز دوشنبه یعنی روز سوم جنگ بوده است.

مجید صفدریان با اشاره به اینکه از ۲۱ شهید استان یک نفر خانم و بقیه آقا هستند، افزود: امروز صبح دو شهید در تویسرکان، ساعت ۱۰ صبح ۶ شهید در میدان امام خمینی همدان تشییع شدند.

مدیرکل بنیاد شهید استان همدان بیان کرد: ساعت ۱۴ بعدازظهر یک شهید در درگزین و یک شهید در ملایر تشییع خواهد شد.

اسامی شهدای استان همدان در زیر آمده است:

۱-شهید رسول محمدی( شهرستان همدان-شهرمریانج)

۲-شهید محمد جواد محمدی ( شهرستان همدان -شهر مریانج)

۳-شهید خلیل کولیوند ( شهرستان تویسرکان_نیروی پدافند هوایی_ محل شهادت تهران)

۴-شهیدمهدی پیری (شهرستان بهار_نیروی پدافند هوایی_ محل شهادت بوشهر)

۵-شهید میلاد سوری ( شهرستان تویسرکان)

۶-شهید جلال کاظمی (شهرستان همدان_محل شهادت تهران )

۷- محمد صدرا دایی (شهرستان همدان_صدا و سیما _محل شهادت تهران)

۸-شهید علی نظری(محل تولد علی اباد همدان _ محل شهادت ایلام)

۹- شهید امیرحسین رزاقی(شهرستان درگزین_ نیروی فراجا_کرمانشاه)

۱۰-شهید احمدرضا علی محمدی(شهرستان ملایر_نیروی فراجا_محل شهادت تهران)

۱۱-شهید امین بختیاری (شهرستان همدان- نیروی فراجا_محل شهادت سنندج)

۱۲-شهید حمیدرضا زارعی( شهرستان همدان _نیروی فراجا_نحل شهادت سنندج)

۱۳-شهید علیرضا زارعی( شهرستان همدان _نیروی فراجا_نحل شهادت سنندج)

۱۴-شهید حامد ملک محمدی

۱۵-شهید رضا ظفرمند( شهرستان همدان_ محل شهادت سنندج)

۱۶-شهیده پروانه شاهی (شهرستان تویسرکان _محل شهادت تهران)

اسامی پنج تن از شهدا در حمله هوایی دیروز به شهر همدان در محله متخصصین متعاقبا اعلام می شود.