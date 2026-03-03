به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع دانش‌آموز شهید میکائیل میردورقی، از شهدای حمله مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی به مدرسه شجره طیبه در شهرستان میناب استان هرمزگان، عصر امروز سه‌شنبه ۱۲ اسفندماه ۱۴۰۴ در اندیمشک برگزار می‌شود.

این مراسم از ساعت ۱۵ از در منزل این شهید در شهرک دوکوهه، کوچه نبوت یک آغاز و پیکر مطهر وی بر دستان مردم به سمت بهشت زهرای کوی لور تشییع خواهد شد.

ستاد برگزاری این مراسم با دعوت از آحاد مردم شهرستان اندیمشک برای حضور باشکوه و گسترده در این آیین، حمله به مدرسه میناب را «جنایتی ددمنشانه و وحشیانه علیه کودکان و دانش‌آموزان بی‌دفاع» توصیف کرده و بر ضرورت زنده نگه‌داشتن یاد شهدای این فاجعه تأکید کرده است.

براساس اطلاعیه ستاد تشییع و تدفین شهدای دانش‌آموز شهر میناب در استان هرمزگان، مراسم تشییع و خاکسپاری دانش‌آموزان شهید این حادثه صبح امروز از ساعت ۸ امروز از میدان شهدا میناب آغاز شده و پیکرهای آنان از مسیر بلوار امام خمینی(ره)، بلوار بسیج و بلوار ساحلی تا گلزار شهدا بر دستان مردم ولایتمدار تشییع شده‌اند.

در روز ۹ اسفند ۱۴۰۴، در نخستین ساعات جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، دبستان و پیش‌دبستانی دخترانهٔ شجرهٔ طیبه در میناب مورد حمله قرار گرفت. در نتیجهٔ این حمله، ۱۶۵ نفر که اکثرشان دانش‌آموزان دختر این دبستان بودند، شهید و حداقل ۹۶ نفر مجروح شدند.