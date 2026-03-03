به گزارش خبرگزاری مهر،به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر؛ ونسان کاسارد ، رئیس دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در تهران، صبح امروز دوازدهم اسفند ماه با حضور در ساختمان صلح از جمعیت هلال احمر بازدید و با دکتر کولیوند دیدار و گفتگو کرد.

رئیس جمعیت هلال احمر در این دیدار ضمن تشکر از حضور نماینده کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در شرایط جنگ و بمباران آمریکا و اسراییل علیه غیرنظامیان در شهرهای ایران، گفت: ‌از شما می خواهم نه تنها حملات به مدارس بیمارستان‌ها و شعب جمعیت هلال احمر و بیمارستان‌های تهران را قاطعانه محکوم کنید بلکه پیگیری حقوقی از مراجع قانونی و بشردوستانه را در دستور کار قرار دهید.

کولیوند با تاکید بر اینکه این خواسته جزو مطالبات اصلی من است، گفت: وقتی زیرساخت حیاتی، میراث فرهنگی و مراکز درمانی مورد هدف قرار می‌گیرد، نقض واضح همه قوانین بین المللی است. شما اگر از شیرخوارگاه آمنه بازدید کنید متوجه می‌شوید که چندین کودک بی گناه از ترس موشک ها جان باخته‌اند. بیمارستان گاندی در بخش های مراقبت های ویژه نوزادان فاجعه رخ داده است. بیمارستان‌های ولیعصر، مطهری و مرکز جامع توانبخشی هلال احمر متحمل آسیب‌های بسیار جدی شده است.

رئیس جمعیت هلال احمر ادامه داد: بیمارستان مطهری تنها بیمارستان سوختگی تهران است و در این حملات از کار افتاده است. آیا این موارد از طرف کمیته بین المللی صلیب سرخ محکوم نیست ؟ بیمارستان شهید رجایی تماما بیماران قلبی هستند که باید در شرایط سکوت مطلق باشند . این در حالی است که بیش از ۱۰ موشک به اطراف این بیمارستان اصابت کرده است.

کولیوند گفت: مطالبه اصلی من از کمیته بین المللی صلیب سرخ این است که قاطعانه این حملات علیه غیرنظامیان را محکوم کنند. یک مجموعه ورزشی در همین خیابان ولیعصر وجود دارد که ۱۰ موشک به آنجا اصابت کرده است و تمام مراکز درمانی کنار این مجموعه تحت تاثیر قرار گرفته است؛ کادر درمان چطور می‌تواند زیر موشک باران به بیماران بد حال خدمت رسانی کند؟! در شرایط فعلی و ادامه حملات با رعب ووحشت ایجاد شده ناشی از حملات، بسیاری از بیمارستان‌ها نگران هستند.

رئیس جمعیت هلال احمر تاکید کرد: پیام قاطع محکومیت شما و پیگیری حقوقی از طرف کمیته بین المللی صلیب سرخ دستکم می‌تواند موجب دلگرمی‌کادر درمان و غیرنظامیان شود و می‌تواند صلابت شما را نشان دهد.

وی با تاکید بر اینکه هلال احمر از نظر نیروی انسانی و امکانات آسیب دیده و ممکن است هر لحظه کار امداد رسانی و خدمات چند برابر شود، گفت: ما باید آمادگی خود را در سطوح مختلف بالا ببریم.بر اساس خسارت های وارده ما لیستی تهیه کردیم که امیدواریم بر اساس آن از کمک های کمیته بهره ببریم و عملیات های امداد موثرتری به مردم ارائه دهیم. ما نیروهای آموزش دیده خیلی خوبی داریم که در حال خدمت رسانی هستند و تا الان خیلی‌ها را از مرگ حتمی نجات داده اند.

کولیوند خطاب به کاسارد گفت: از اینکه حضور پیدا کردید بسیار متشکرم و درخواست اصلی ما محکومیت قاطعانه به مراکز درمانی و غیرنظامی از سوی کمیته است و اینکه قول بدهید با تمام توان پیگیری حقوقی کنید و هویت خود را حفظ می‌کنید.

رئیس جمعیت هلال احمر با تاکید بر اینکه مستندات را برای ارائه به کمیته صلیب سرخ ارائه می دهیم ، ادامه داد: روزهای سخت می‌گذرد. در دین ما آمده است بعد از هر سختی آسانی است. همه دنیا می دانند که در این جنایت هم ناجوانمردانه عمل کردند و هم‌ تمام قواعد بشردوستانه را زیر پا گذاشتند. توکل ما به خداست و از اصول خودمان که بی طرفی و بی غرضی است کوتاه نمی آییم و به قیمت از دست دادن جان خود محکم‌ می ایستیم.