به گزارش خبرنگار مهر، تازه‌ترین اثر موسیقایی برادران سعیدی با عنوان «HANDS OF DEATH» (دستان مرگ) که با الهام از شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی منتشر شده، همزمان با یادبود شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب، رونمایی شد. این قطعه تلفیقی جدید از شعر کلاسیک و موسیقی معاصر است.

این اثر که برداشتی آزاد از اشعار حماسی شاهنامه محسوب می‌شود، با طراحی، اجرا و آواز علی و محمد سعیدی (برادران سعیدی) شکل گرفته است. تنظیم این قطعه را محمدرضا ولی بر عهده داشته است.

این اثر هنری که تلاشی جدید برای بازخوانی میراث فردوسی در قالب‌های هنری امروزی است، در حالی منتشر شد که جامعه هنری و فرهنگی کشور در سوگ شهادت رهبر معظم انقلاب و حادثه تلخ مدرسه شجره طیبه میناب و شهادت دانش‌آموزان آنجاست.

همانطور که حماسه‌های شاهنامه یادآور پایداری و فداکاری‌های قهرمانان است، شهادت خاموش دانش‌آموزان میناب نیز میراثی جاودانه برای ما بر جای گذاشت.