به گزارش خبرگزاری مهر، «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه گفت که حملات آمریکا و اسرائیل به ایران «خارج از چارچوب قوانین بین‌المللی انجام شد و ما نمی‌توانیم آن را تایید کنیم.»

وی با اشاره به اینکه اسرائیل در فرایند تصمیم‌گیری در مورد انجام یک عملیات زمینی در لبنان قرار دارد، گفت: این یک اقدام تنش‌زای خطرناک و اشتباهی راهبردی است.

به گزارش رویترز ماکرون گفت: فرانسه توافقنامه‌های دفاعی با قطر، کویت و امارات دارد و همبستگی خود را با آنها نشان خواهد داد.

رئیس جمهور فرانسه اظهار کرد که پاریس ناوهواپیمابر شارل دو گل را به مدیترانه و ناو جنگی لانگدوک و رادارها و سامانه‌های دفاع هوایی را نیز به قبرس خواهد فرستاد.

ماکرون افزود که جنگنده‌های رافائل بیشتری به خاورمیانه خواهد فرستاد تا هم از متحدان فرانسه و هم از تاسیسات نظامی پاریس در خاورمیانه حفاظت کنند.

وی در توجیه این اقدامات افزود: ما باید در کنار دوستان و متحدانمان در منطقه بایستیم. این مسئولیت ماست. این یک اقدام کاملا دفاعی است.