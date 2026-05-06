رایزنی رؤسای جمهور ایران و فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، امانوئل ماکرون، رئیس‌ جمهور فرانسه امروز چهارشنبه از تماس تلفنی با مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران خبر داد.

بر اساس اعلام این رسانه، رئیس‌ جمهور فرانسه بدون محکوم کردن محاصره دریایی آمریکا علیه ایران که بر خلاف تمامی موازین بین المللی انجام شد، اعلام کرد: من با رئیس جمهور ایران صحبت کردم. همه طرف‌ ها باید بدون تأخیر یا شرط گذاری، محاصره تنگه هرمز را لغو کنند و آزادی دریانوردی را برای همیشه برقرار کنند!

امانوئل ماکرون، سپس بی آنکه اشاره ای به تجاوز آمریکایی- صهیونیستی علیه تهران اشاره ای کرده و یا آن را محکوم کند، افزود: ماموریت بازگشت آرامش به تنگه هرمز به پیشرفت مذاکرات در مورد مسئله هسته‌ ای، موشک‌ های بالستیک و وضعیت منطقه‌ ای کمک خواهد کرد.

ادعای ماکرون در حالی بیان می شود که جمهوری اسلامی ایران تا کنون بارها تأکید کرده است که از حق خود مبنی بر برخورداری از انرژی صلح آمیز هسته ای مطابق با «ان پی تی» کوتاه نخواهد آمد. همچنین تهران تا کنون به استناد گزارش های متعدد آژانس بین المللی انرژی اتمی تصریح کرده است که ماهیت برنامه هسته ای اش صلح آمیز بوده و هرگز به دنبال دست یابی به سلاح‌ های هسته‌ ای نبوده است.