۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۵۶

ماکرون: هر ماموریتی در تنگه هرمز نیاز به هماهنگی با ایران دارد

رئیس‌ جمهور فرانسه در پاسخ به درخواست ترامپ تأکید کرد: پاریس هیچ نقشی در عملیات بازگشایی تنگه هرمز (و همکاری با آمریکا) نخواهد داشت؛ هر ماموریتی در هرمز نیاز به هماهنگی با ایران دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، «امانوئل ماکرون» رئیس‌ جمهور فرانسه امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: پاریس هیچ نقشی در عملیات بازگشایی تنگه هرمز (و همکاری با آمریکا) نخواهد داشت.

رئیس‌ جمهور فرانسه در این خصوص ادامه داد: هرگونه ماموریتی در تنگه هرمز نیاز به هماهنگی با ایران دارد. پاریس در شرایط فعلی به عملیات آزادسازی تنگه هرمز ملحق نخواهد شد و این عملیات باید جدا از درگیری‌های جاری باشد.

لازم به ذکر است که تولید نفت کشورهای منطقه در جریان جنگ افروزی های آمریکا و اعمال محدودیت ها بر حرکت کشتی ها در تنگه هرمز کاهش پیدا کرده است.

بر همین اساس، کشورهای بسیاری از قبیل فرانسه، انگلیس، اسپانیا، استرالیا، آلمان، چین و ... تا کنون درخواست ترامپ برای ارسال ناوهای جنگی به تنگه هرمز و بازگشایی آن با ابزارهای نظامی را آشکارا رد کرده اند.

    • فرشید IR ۱۹:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۶
      درود ایران

