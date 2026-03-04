به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه قطر، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر امروز چهارشنبه تلفنی با توشیمیتسو موتیجی وزیر خارجه ژاپن گفت وگو کرد.

دو طرف درباره تحولات نظامی در منطقه و پیامدهای خطرناک آن بر امنیت و ثبات منطقه ای و بین المللی و راه های حل همه اختلافات از روش های مسالمت آمیز رایزنی کردند.

وزیر خارجه قطر گفت: قطر همواره اهتمام داشته خود را از درگیری های منطقه ای دور نگه دارد و برای تسهیل گفتگو بین ایران و جامعه بین المللی تلاش کرده است.

او بر لزوم توقف هرگونه تنش و بازگشت به میز مذاکره و ترجیح زبان عقل و حکمت و تلاش برای مهار بحران در راستای حفظ امنیت منطقه تاکید کرد.

از طرفی دیگر وزیر خارجه ژاپن نگرانی کشورش از تحولات منطقه را ابراز داشت و از همه طرف ها خواستار روی آوردن به اندیشه و بازگشت به مذاکرات و روش های دیپلماتیک برای جلوگیری از آشوب بیشتر شد.