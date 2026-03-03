به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه الغدیر اعلام کرد: شهید اقتدار مهدی آخوندی در پی حملات جنگنده های آمریکایی صهیونیستی در شهر تهران در حال خدمت به کیان جمهوری اسلامی و امنیت مردم، به فیض عظمای شهادت نائل شد.

سپاه الغدیر استان یزد پیش از این، از شهادت دو تن از پاسداران منتسب یزدی آقایان عبدالرحمان چاکر الحسینی و جواد باقری خبر داده بود.

این پاسداران در پی تجاوز وحشیانه و ناجوانمردانه نیروهای متجاوز آمریکایی و صهیونیستی به آسمان ایران در خارج از استان یزد به مقام رفیع شهادت نائل آمدند.