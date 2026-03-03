به گزارش خبرنگار مهر، آیین تشییع این دو شهید امروز سهشنبه در فضایی آکنده از عطر شهادت و با حضور خانوادههای معظم شهیدان، ایثارگران، مسئولان استانی و فرماندهان نظامی و انتظامی برگزار شد.
پیکر مطهر شهیدان مصطفی دیلمی و علی درویشی روی دست مردم از خیابان سلمان فارسی تا چهارراه آبادان تشییع و سپس جهت خاکسپاری به گلزار شهدای اهواز منتقل شدند.
نماز این دو شهید بزرگوار توسط حجت الاسلام و المسلمین موسوی فرد نماینده ولی فقیه در خوزستان و امام جمعه اهواز اقامه شد.
حجتالاسلام و المسلمین موسوی فرد برای دومین روز متوالی با لباس نظامی در این مراسم حضور یافت تا نشان دهد همه مردم ایران در کنار نیروهای مسلح آماده دفاع از کشور هستند.
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