به گزارش خبرنگار مهر، آیین تشییع این دو شهید امروز سه‌شنبه در فضایی آکنده از عطر شهادت و با حضور خانواده‌های معظم شهیدان، ایثارگران، مسئولان استانی و فرماندهان نظامی و انتظامی برگزار شد.

‌پیکر مطهر شهیدان مصطفی دیلمی و علی درویشی روی دست مردم از خیابان سلمان فارسی تا چهارراه آبادان تشییع و سپس جهت خاکسپاری به گلزار شهدای اهواز منتقل شدند.

نماز این دو شهید بزرگوار توسط حجت الاسلام و المسلمین موسوی فرد نماینده ولی فقیه در خوزستان و امام جمعه اهواز اقامه شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی فرد برای دومین روز متوالی با لباس نظامی در این مراسم حضور یافت تا نشان دهد همه مردم ایران در کنار نیروهای مسلح آماده دفاع از کشور هستند.