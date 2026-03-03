به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، عاطفه سادات مدبر نژاد؛ مدیرکل انجمن اولیا و مربیان با تسلیت شهادت سرافرازانه رهبر فرزانه انقلاب،سالار شهیدان انقلاب اسلامی امام خامنه ای (رضوان الله علیه)، گفت: در پی تعرض ناجوانمردانه استکبار جهانی و دشمن آمریکایی صهیونی به کشور عزیزمان، رهبر حکیم و فرزانه، حضرت امام خامنه ای(قدس سره)، تعدادی از فرماندهان انقلاب و دانش آموزان و مردم بی گناه به شهادت رسیدند.

وی افزود: امام شجاع ما در پی حمله جنایتکارانه رژیم آمریکایی صهیونی در دفتر کار خویش و در حال خدمت به امت اسلامی و روزه دار، به فیض شهادت نائل آمدند، اما ما در مکتب عاشورا درس ها آموختیم، تسلیم نمی شویم و ثابت قدم در راه آرمان های امام و انقلاب استوار ایستاده ایم.

مدبرنژاد حمله دشمن غاصب و کودک کش به دبستان میناب را محکوم کرد و گفت: در این حمله وحشیانه کودکان بی گناه به خاک و خون کشیده اما در درس وطن قبول اسفند شدند و قطعا انتقام خون عزیزانمان را از این دشمن غاصب و کودک کش خواهیم گرفت.

مدیر کل انجمن اولیا و مربیان ضمن همدردی با خانواده های داغدار، با اشاره به شرایط کنونی و ضرورت آگاهی بخشی به خانواده ها و ایجاد آرامش در خانه، گفت: آرامش بخشی و امیدآفرینی در بین خانواده ها و دانش آموزان بسیار حائز اهمیت است و به همین منظور این اداره کل با تمام ظرفیت خود و با همت و همکاری انجمن اولیا و مربیان استانها، برنامه ها و فعالیت های متعددی در نظر گرفته است.

وی ادامه داد:پخش آنلاین دوره های آگاهی بخشی برای خانواده ها توسط مدرسان آموزش خانواده از کانال اولیا و مربیان در شاد به آدرس

@oliamorabian

، پخش رادیو پیوند صدای خانه و مدرسه در شاد با هدف ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به خانواده ها، ارائه خدمات مشاوره ای به خانواده ها در مراکز راهنمایی و مشاوره پیوند در تمامی استان های کشور ،کلیپ های آموزشی و مشاوره ای برای خانواده ها در (کانال اولیا و مربیان و والدگری آگاهانه در فضای شاد)و...از جمله ابن اقدامات است.

مدبرنژاد در پایان گفت: ما در کنار خانواده ها هستیم و بدون شک جبهه حق پیروز میدان خواهد بود به امید خدا .