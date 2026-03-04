به گزارش خبرنگار مهر، صادق علی عظیمی، شامگاه سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح آخرین وضعیت خدمات درمانی استان و تمهیدات اندیشیده شده برای شرایط فعلی، اظهار کرد: با وجود تعطیلی‌های چند روز اخیر در کشور، مراکز درمانی ما تعطیل نیستند و تمامی ۱۷ بیمارستان دولتی، بخش‌های غیردولتی، ۱۴ شبکه بهداشت و مراکز جامع سلامت به صورت شبانه‌روزی در خدمت مردم استان و مسافران هستند.

وی با اشاره به مدیریت هوشمندانه ظرفیت‌های بیمارستانی افزود: در حال حاضر سه هزار و ۵۰۰ تخت فعال در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی استان وجود دارد. بخشی از این ظرفیت به صورت ویژه برای حوادث احتمالی و مجروحین احتمالی نگه داشته شده است تا در صورت بروز هرگونه اتفاقی، خدمات درمانی با اختلال مواجه نشود. برخلاف دوران کرونا که تمام بخش‌ها به یک تخصص اختصاص می‌یافت، اکنون با تقسیم‌بندی دقیق، تمامی رشته‌های تخصصی از جمله جراحی و مغز و اعصاب فعال هستند تا ظرفیت تخت‌های دایره پر نشود و بخش‌هایی برای شرایط اضطراری خالی بماند.

عظیمی در خصوص تامین دارو و تجهیزات پزشکی اظهار کرد: خوشبختانه مجلس شورای اسلامی ظرفیت تامین دارو را برای سه ماه در نظر گرفته است. رایزنی‌های انجام شده برای تامین منابع نیز به سمتی می‌رود که قول داده شده تا پانزدهم ماه، منابع مورد نیاز تامین شود. همچنین امکان خرید و تامین دارو از شرکت‌های مرکز کشور فراهم شده و ذخایر دارویی در استان افزایش خواهد یافت.

این مقام مسئول با بیان اینکه مدیریت بحران دانشگاه علوم پزشکی روزانه جلسات مستمر دارد، خاطرنشان کرد: تمامی توانمندی‌ها و اشکالات احتمالی هر روز مرور می‌شود و در صورت نیاز مداخلات فوری انجام می‌شود. ما حتی بیمارستان‌های آماده به کار نیز در نظر گرفته‌ایم که در صورت آسیب دیدن بیمارستان‌های فعال یا بروز هرگونه حادثه‌ای، به سرعت وارد چرخه خدمت‌رسانی شوند.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در ادامه به ناوگان اورژانس اشاره کرد و گفت: ۷۱ پایگاه اورژانس شامل ۴۶ پایگاه جاده‌ای و ۲۵ پایگاه شهری فعال است. با اضافه شدن ۴ موتورلانس جدید، تعداد موتورلانس‌های ما به ۱۸ دستگاه رسیده است. همچنین دو اتوبوس آمبولانس و یک بالگرد برای خدمات‌رسانی در مواقع ضروری در نظر گرفته شده است.

وی در خصوص وضعیت آموزش و خوابگاه‌های دانشجویی نیز توضیح داد: اگرچه تعطیلی کامل دانشگاه ممکن نبود، اما دانشجویان حضور دارند. نیمی از خوابگاه‌ها فعال است و نیمی دیگر به عنوان ظرفیت ذخیره برای تبدیل به مرکز خدمات درمانی در شرایط بحرانی در نظر گرفته شده است. همچنین تامین سوخت و انرژی مراکز نیز پیش‌بینی شده است.

عظیمی در پاسخ به نگرانی‌های موجود در خصوص تامین شیرخشک تاکید کرد: هیچ نگرانی در این زمینه وجود ندارد. تامین شیرخشک برای گروه‌های هدف در حال انجام است و احتمالاً تا قبل از پایان سال بخش دیگری از نیازها تامین خواهد شد. داروخانه‌های خصوصی نیز ملزم به تامین شیرخشک هستند و مردم اگر نیاز دارند، با تایید مراکز بهداشت، می‌توانند از این خدمات استفاده کنند. دانشگاه علوم پزشکی گلستان به صورت شبانه‌روزی بر این موضوع نظارت دارد و جلسات مدیریت بحران هر روز برگزار می‌شود.