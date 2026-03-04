به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد شهید گیلان آمار رسمی تعداد شهدای گیلانی جنگ تحمیلی آمریکایی - صهیونی همراه با اسامی و محل شهادت و خاکسپاری را اعلام کرد.

امیر سرتیپ دوم شهید دکتر یوسف رهبر دریاسری، محل شهادت : تهران ، محل تدفین: لنگرود

پاسدار شهید محمد مومنی نوخاله، محل شهادت: لوشان، محل تدفین: صومعه سرا

پاسدار شهید میلاد پورعلی شارمی نوخاله، محل شهادت: لوشان، محل تدفین: صومعه سرا

پاسدار شهید ابراهیم دادگستر نوخاله، محل شهادت: لوشان، محل تدفین: صومعه سرا

شهید امیرمحمد نظامی چگینی(ارتش جمهوری اسلامی)، محل شهادت: کنارک، محل تدفین: لوشان

شهید مهدی پورتقی(ارتش جمهوری اسلامی)، محل شهادت: کرمانشاه، محل تدفین: لاهیجان

شهید مبین مهدوی (ارتش جمهوری اسلامی)، محل شهادت: کرمان، محل تدفین: چابکسر

پاسدار شهید سید اسماعیل فرجودی، محل شهادت: لوشان محل تدفین: رشت

شهید آرشام آقایی نژاد (شهید مردمی)، محل شهادت: تهران، محل تدفین: صومعه سرا

شهید صادق زرین (شهید مردمی)، محل شهادت: تهران، محل تدفین: رشت

شهید کامران پسنگک (شهید مردمی)، محل شهادت: تهران، محل تدفین: رودسر

امیر حسین کاظمی (ارتش جمهوری اسلامی)، محل شهادت: بندر عباس، محل تدفین: انزلی