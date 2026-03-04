به گزارش خبرنگار مهر، آیین تشییع پیکر مطهر شهدای گیلانی بعد از ظهر چهارشنبه با حضور گسترده مردم شهیدپرور و مسئولان در شهر رشت آغاز شد.

پیکر مطهر چهار شهید امروز از میدان فرهنگ تا میدان شهرداری رشت در حال تشییع است؛ این شهدا در پی حملات هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

بر اساس این گزارش، پنج تن از شهدای گیلانی از نیروهای نظامی و انتظامی بودند که در مناطق مختلف کشور و در جریان این حملات به شهادت رسیدند.

همچنین شهید آرشام آقایی‌نژاد، کودک ۹ ساله اهل شهرستان صومعه‌سرا، در جریان این حملات در تهران به شهادت رسید. پیکر این شهید روز گذشته در زادگاهش صومعه‌سرا تشییع و به خاک سپرده شد.