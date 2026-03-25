محمدرضا داوطلب در گفتگو با خبرنگار مهر با انتشار لیست شهدای گیلانی جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی، اظهار کرد: این شهدا از نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران، فراجا و همچنین شهدای مردمی هستند که در راه دفاع از میهن اسلامی به درجه رفیع شهادت نائل آمده‌اند.

وی افزود: شهدای گیلانی در شهرهای تهران، لوشان، کرمانشاه، کرمان، کنارک، بندرعباس، سنندج، قزوین، قشم و دیگر نقاط کشور به شهادت رسیده‌اند و پیکر مطهر آنان در شهرهای مختلف استان گیلان از جمله رشت، لنگرود، لاهیجان، صومعه‌سرا، رودسر، انزلی، لوشان، املش، آستارا، چابکسر، سیاهکل، رودبار و آستانه اشرفیه آرام گرفته است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گیلان با اشاره به اینکه پیکر مطهر ۳۳ شهید گیلانی در استان تدفین شده و ۲ شهید هنوز تدفین نشده است، تصریح کرد: همچنین تعدادی از شهدای گیلانی در سایر استان‌های کشور از جمله تهران، کرج، قم، اصفهان و مازندران به خاک سپرده شده‌اند.

اسامی شهدای گیلانی تدفین شده در استان

بر اساس اعلام بنیاد شهید گیلان، اسامی شهدای تدفین شده در استان به شرح زیر است:

۱. امیر سرتیپ دوم شهید دکتر یوسف رهبر دریاسری (تهران، لنگرود)

۲. شهید محمد مومنی نوخاله (لوشان، صومعه سرا)

۳. شهید میلاد پورعلی شارمی (لوشان، صومعه سرا)

۴. شهید ابراهیم دادگستر (لوشان، صومعه سرا)

۵. شهید امیرمحمد نظامیوند چگینی (کنارک، لوشان)

۶. شهید مهدی پورتقی (کرمانشاه، لاهیجان)

۷. شهید مبین مهدوی (کرمان، چابکسر)

۸. شهید سید اسماعیل فرجودی (لوشان، رشت)

۹. شهید آرشام آقایی نژاد (تهران، صومعه سرا)

۱۰. شهید صادق زرین (تهران، رشت)

۱۱. شهید کامران پسنگک (تهران، رودسر)

۱۲. شهید امیرحسین کاظمی (بندرعباس-ناو جماران، انزلی)

۱۳. شهید مهدی حسینعلی زاده (سنندج، املش)

۱۴. شهید کمیل نگاهی (سنندج، آستارا)

۱۵. شهید شایان شاهوردی زاده (تهران، رشت)

۱۶. شهید محمد تیماسبی (تهران، لاهیجان)

۱۷. شهید علیرضا رفعییان (تهران، رشت)

۱۸. شهید افشین روئین تن (تهران، رشت)

۱۹. شهید سعید گلریز تطفی (تهران، صومعه سرا)

۲۰. شهید رضا قبادی پرمهر (تهران، رشت)

۲۱. سردار سرتیپ شهید کمیل مطیع دوست (تهران، لنگرود)

۲۲. شهید سجاد انصاریان (تهران، سیاهکل-دیلمان)

۲۳. شهید عابد اسلامدوست (تهران، لنگرود)

۲۴. شهید سجاد زارع (قزوین، رودبار)

۲۵. شهید محمد شکری (ناو جماران، سیاهکل)

۲۶. شهید راشد نظری (تهران، لاهیجان)

۲۷. شهید پیام اجدادی (ناو دنا، آستانه اشرفیه)

۲۸. شهید رضا نوروزپور (ناو دنا، لنگرود)

۲۹. شهید محمدرضا حسین پور فرحبخش (ناو دنا، لاهیجان)

۳۰. شهید امیرحسین پاکدامن (تهران، رودسر)

۳۱. شهید سجاد قنبری (تهران، رودسر)

۳۲. شهید رضا رزاق خوش برش (قشم، لاهیجان)

۳۳. شهید حامد رجبی مقدم (بندرعباس، بندر انزلی)

۳۴. شهید حسن خیران (تهران، بندر انزلی) تدفین نشده

۳۵. شهیده زهرا وطن پرست کلدهی (تهران، صومعه سرا) تدفین نشده

شهدای گیلانی تدفین شده در سایر استان‌ها

مدیرکل بنیاد شهید گیلان همچنین اسامی شهدای گیلانی را که در سایر استان‌های کشور به خاک سپرده شده‌اند به شرح زیر اعلام کرد:

۱. شهید مهدی یکتا (تهران، تهران) - اصالت: لاهیجان

۲. شهید امیرحسین محمدپور انبوهی (تهران، تهران) - اصالت: رودبار

۳. شهید ساسان فلاحت نواز (تهران، تهران) - اصالت: خمام

۴. شهید مجید حسنی کندسر (لبنان، اصفهان) - اصالت: رودسر

۵. شهید مجید کاشفی (کرج، کرج) - اصالت: ماسال

۶. شهید امیرمحمد علی محمدی (قم، قم) - اصالت: املش

۷. شهید امیر قلی پور (ناو دنا، مازندران) - اصالت: رودسر