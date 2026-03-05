پیکر شهدای مدافع وطن در رودسر تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر شهدای رودسری جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی، مبین مهدوی و کامران پسنگک، عصر پنجشنبه با حضور مردم عزادار رودسر تشییع شد.

مراسم تشییع این شهدا از میدان سپاه تا میدان شهرداری رودسر برگزار شد و حاضران با سر دادن شعارهای «الله اکبر»، «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آمریکا» با این شهدای والامقام وداع کردند.

شهید مبین مهدوی، خلبان هوانیروز کرمان و اهل چابکسر رودسر، و شهید کامران پسنگک، از کارکنان مصلی تهران و اهل رحیم‌آباد رودسر، در حمله جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی به درجه رفیع شهادت نائل آمده بودند.

پس از پایان مراسم تشییع، پیکر پاک شهید کامران پسنگک برای خاکسپاری به گلدشت رحیم‌آباد و پیکر شهید مبین مهدوی به فکجور چابکسر منتقل شد.