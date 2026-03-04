به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در این پیام ضمن قدردانی از حضور پرشور مردم در آیین تشییع پیکرهای مطهر شهدای حمله ناجوانمردانه و ددمنشانه به مدرسه میناب و تجمع‌های سوگواری شهادت امام خامنه‌ای و محکومیت تجاوز آمریکایی_صهیونی به ایران اظهار کرد: مردم شریف، وفادار و با بصیرت هرمزگان همچون همیشه به نحو احسن عشق و وفاداری‌تان را به انقلاب و نهضت روح الله و امام شهیدمان به زیبایی تمام به نمایش گذاشتید.

وی با وصف حضور حماسی و دشمن‌شکن مردم در آیین تشییع پیکر مطهر شهدای مدرسه دخترانه میناب و سوگ قائد عظیم الشان و رهبر حکیم و فرزانه، این گردهمایی را نمادی از اراده‌ آهنین مردم در میدان نبرد با دشمنان جنایتکار، یعنی آمریکا و صهیونیسم کودک‌کش دانست.

استاندار هرمزگان تصریح کرد: مردم این خطه با حضوری چشمگیر در این روزهای غمبار، عرصه‌ای دیگر از وفاداری خود به انقلاب اسلامی و شهیدان را به جهانیان نمایش دادند.

آشوری تازیانی ضمن قدردانی از حضور مردم، این ضایعه دردناک را محضر شریف حضرت ولی عصر(عج)، ملت بزرگ و مقتدر ایران، سربازان ملت و همه آزادگان جهان تسلیت و تعزیت گفت و بیان کرد: بدون شک راه و منش امام مجاهد امت همواره پایدار و باقی خواهد ماند و فرزندان رهبر معظم انقلاب انتقام خون‌های به ناحق ریخته را از ایادی کفر و در راس آن‌ها آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب خواهند ستاند.