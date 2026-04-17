به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی، در جمع پرشور مردم بندرعباس ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی(ره)، رهبر شهید انقلاب و شهدا، اظهار داشت: امروز با حضور فعال شما در ۴۷ شب حضور در میادین شهرها، توانستیم پیام رسای ملت ایران را به قدرتهای سلطه، آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی برسانیم که ملت پای کار نظام و انقلاب است و هر روز شکوفاتر از دیروز در عرصههای مختلف حضور پیدا میکند.
وی افزود: این حضور برای صیانت از امنیت ملی و دفاع از تمامیت ارضی کشور است و ما یک قدم عقب نخواهیم نشست. ملت ایران با تبعیت از رهبر معظم انقلاب و پیروی از گفتمان امام کبیر و امام شهید، در برابر ظلم ظالمانی که پروتکلهای بینالمللی را زیر پا گذاشتهاند، ایستادگی و مقاومت میکند.
استاندار هرمزگان تصریح کرد: امروز شاهد اتحاد دولت و ملت و جلوههای زیبایی از عظمت ملی هستیم. همه ما به عنوان خادمان ملت، برگزیده شدهایم تا در این دوره تاریخی هم خدمتگزار نیروهای مسلح در دفاع از تمامیت ارضی باشیم و هم خادم این ملت بزرگ در صیانت از ارزشهای بنیادین.
آشوری تازیانی تاکید کرد: عهد و پیمان ما با مردم این است که مسئولان شأنی جز خدمتگذاری ندارند و با تلاش و مجاهدت مستمر در کنار مردم و رزمندگان خواهیم بود.
وی در پایان تأکید کرد: با تدبیر مقام معظم رهبری و ادامه این حرکت، عزت ایران و ملت را حفظ خواهیم کرد و در صیانت از جبهه مقاومت و وحدت امت اسلامی میدرخشیم تا با ایستادگی و مقاومت، جای پای خود را چنان محکم کنیم که دشمنان جرأت تعرض به ما را نداشته باشند.
