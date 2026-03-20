استاندار هرمزگان: ایران و ایرانی را نمی‌ شود تهدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در آیین تحویل سال نو در گلزار شهدای میناب و در جمع خانواده‌های شهدای دانش آموز این شهرستان با بیان اینکه قلب و وجود همه ما مالامال از اندوه و فقدان از دست دادن این شهداست افزود: تنها راهی که درپیش داریم این است که با صبر این مسیر را همانطور که رهبر ما فرمودند در مقابل جنایتکارانی که هیچ حدود و قوانین بین المللی را رعایت نمی کنند با مقاومت طی کنیم.

وی با بیان اینکه خون بهای این شهدا انتقام سختی است که از دشمنان گرفته خواهد شد یادآور شد: مردم با اتحاد، همبستگی و انسجامی که شبانه روز با حضورشان در صحنه از خود نشان داده اند توانسته اند در کنار رشادت های رزمندگان اسلام این ایستادگی را به جهانیان نشان دهند.

استاندار هرمزگان، انسجام درونی را یکی از مؤلفه‌های اقتدار کشور دانست و افزود: بعد از شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، معجزه حضور در خیابان‌ها شکل گرفت و مردم در میادین شهرهای مختلف حضور پیدا کردند و صحنه را خالی نکردند.

آشوری همچنین با اشاره به اینکه کشورهای منطقه به این نتیجه رسیده اند که ایران نقش تعیین کننده ای در معادلات جهانی و منطقه ای دارد، بیان کرد: دشمن به دنبال ایران ضعیف است اما هیچ وقت ایران را در نقطه ضعف نخواهد دید و همواره با ایران مقتدر مواجه خواهد بود.

در ادامه این مراسم که با حضور شمار زیادی از مردم میناب در گلزار شهدای این شهرستان برگزار شد حاضران با قرائت فاتحه و دعای تحویل سال جدید برای پیروزی نیروهای مسلح کشور و نابودی دشمن آمریکایی-صهیونیستی دعا کردند.