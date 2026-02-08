به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان ظهر یکشنبه در آیین الحاق آمبولانس‌های جدید به ناوگان اورژانس استان، ضمن تبریک ایام‌الله دهه فجر انقلاب اسلامی و اعیاد شعبانیه، از تلاش رسانه‌ها و مجموعه سلامت استان قدردانی کرد و افزود: تجهیز و تقویت ناوگان اورژانس استان با هدف ارتقای سطح خدمت‌رسانی به مردم در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به الحاق ۱۱ دستگاه آمبولانس جدید به ناوگان اورژانس هرمزگان اظهار کرد: این آمبولانس‌ها بر اساس نیازسنجی و با رویکرد توزیع عادلانه در سطح استان اختصاص یافته‌اند که از این تعداد، دو دستگاه به شهرستان میناب، دو دستگاه به حاجی‌آباد، یک دستگاه به پارسیان و مابقی در شهرستان بندرعباس به‌کارگیری خواهد شد.

استاندار هرمزگان ادامه داد: علاوه بر این، با تخصیص حدود ۷۰ میلیارد تومان اعتبار، ۵۰ دستگاه آمبولانس فرسوده که نیازمند تعمیرات اساسی هستند، در دستور کار بازسازی قرار گرفته‌اند تا از ظرفیت موجود نیز به بهترین شکل استفاده شود.

آشوری تازیانی با بیان اینکه مجموع این اقدامات منجر به یک تحول مهم در سال ۱۴۰۴ خواهد شد، تصریح کرد: در سال آینده، ۵۰ دستگاه آمبولانس نو و ۵۰ دستگاه آمبولانس بازسازی‌شده وارد چرخه خدمت‌رسانی می‌شود که نقش مؤثری در پاسخگویی به حوادث و ارتقای خدمات اورژانسی استان خواهد داشت.

وی با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای حوزه سلامت استان افزود: حرکت به سمت نقطه تعادل در حوزه تأمین آمبولانس، تجهیزات پزشکی و افزایش سرانه تخت بیمارستانی از اولویت‌های جدی استان است و در همین راستا، نزدیک به یک‌هزار تخت بیمارستانی جدید به ظرفیت درمانی هرمزگان اضافه خواهد شد.

استاندار هرمزگان با اشاره به توسعه مراکز درمانی از جمله بیمارستان شهید محمدی بندرعباس و بیمارستان میناب گفت: این اقدامات زمینه ارتقای کیفیت خدمات درمانی، افزایش دقت تشخیص و کاهش اعزام بیماران به سایر استان‌ها را فراهم خواهد کرد.

آشوری تازیانی همچنین تأمین نیروی انسانی متخصص را یکی از نیازهای اساسی حوزه سلامت دانست و خاطرنشان کرد: در این زمینه جلسات مشترکی با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی، نمایندگان مجلس و سازمان امور استخدامی برگزار شده و پیگیری‌های لازم برای اخذ مجوزهای استخدامی از وزارت بهداشت و تخصیص منابع مورد نیاز در حال انجام است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: مجموعه این اقدامات، هدیه‌ای ارزشمند برای مردم شریف استان هرمزگان باشد و با همراهی خیرین، صنایع و مجموعه دانشگاه علوم پزشکی، مسیر ارتقای سلامت استان با قوت ادامه یابد.