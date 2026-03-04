به گزارش خبرنگار مهر، ایرج عزیزی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به درخواست دانشگاه علوم پزشکی و با حمایت و هماهنگی دستگاه محترم قضایی ، کارگروه ویژه گشت‌های سیار تعزیرات حکومتی، به صورت فوری و هماهنگ با دانشگاه، اقدامات نظارتی گسترده‌ای را در مراکز درمانی و زیبایی استان آغاز کردند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان بیان کرد: این گشت‌های مشترک با هدف برخورد قاطع و اعمال قانون کامل با هرگونه موسسه درمانی فاقد مجوز و متخلفان حوزه سلامت و زیبایی تشکیل شده‌اند.

عزیزی افزود: توقف عمل‌های زیبایی در این مقطع حساس، زمینه‌ساز ذخیره‌سازی داروهای استراتژیک (به‌ویژه داروهای بی‌حسی و بیهوشی) برای خدمات نجات‌بخش در مراکز درمانی خواهد بود، این اقدام همسویی با مردم شریف و جامعه پزشکی، موجب تحسین و تقدیر مقامات عالی‌رتبه کشور خواهد بود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان بیان کرد: به عنوان مدافع حقوق مردم و صیانت از سلامت عمومی، هیچ‌گونه اغماضی با متخلفین صورت نخواهد گرفت و تخلفات سریعاً پیگیری و مجازات می‌شوند.

عزیزی تصریح کرد: همچنین، با توجه به شرایط اضطراری ناشی از عملیات هوایی دشمن و لزوم حفظ جان مجروحین و مصدومین احتمالی، مراکز درمانی استان موظف به آماده‌باش کامل و تضمین تأمین داروهای حیاتی و ضروری هستند، در این راستا، از جامعه محترم پزشکان، جراحان و فعالان بخش زیبایی دعوت می‌شود تا با درک مسئولیت ملی و همسویی با دولت، انجام عمل‌های زیبایی و غیرضروری را تا پایان شرایط جنگی و تحکیم وضعیت امنیتی به تأخیر اندازند.

وی گفت: تعزیرات حکومتی استان سیستان و بلوچستان و دستگاه محترم قضایی ، ضمن آمادگی کامل برای شناسایی و برخورد با هرگونه سوءاستفاده از شرایط، از همکاری مسئولانه کلیه اصحاب علم و پزشکی در حفظ سلامت نظام سلامت کشور قدردانی می‌نماید.



شهروندان محترم در صورت مشاهده فعالیت این مراکز مراتب را از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی گزارش نمایند.