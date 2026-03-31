تشدید گشت‌ مشترک تعزیرات و صمت در سنندج برای رصد بازار مصالح ساختمانی

به گزارش خبرنگار مهر، در پی شرایط خاص کشور و افزایش نیاز شهروندان به مصالح ساختمانی، دو تیم گشت مشترک تعزیرات حکومتی و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان ظهر سه شنبه به‌صورت همزمان نظارت میدانی بر واحدهای عرضه‌کننده این اقلام در سطح شهر سنندج را در دستور کار قرار دادند.

بر اساس این گزارش، یکی از تیم‌های نظارتی با حضور مدیرکل تعزیرات حکومتی استان و معاون نظارت و بازرسی اداره کل صمت و تیم دیگر به سرپرستی رئیس شعبه چهارم بدوی تعزیرات، از مصالح‌فروشی‌ها و واحدهای مرتبط بازدید کردند.

در جریان این بازدیدها، نحوه عرضه کالا، درج قیمت، صدور فاکتور، وضعیت موجودی انبار و میزان رعایت ضوابط صنفی مورد بررسی قرار گرفت و ضمن ارائه تذکرات لازم به برخی واحدها، بر ضرورت پایبندی کامل به مقررات تأکید شد.

در ادامه این گزارش آمده است: با توجه به آسیب‌دیدگی برخی منازل و نیاز فوری بخشی از شهروندان به تأمین مصالح ساختمانی، هرگونه سوءاستفاده احتمالی از این شرایط به‌صورت ویژه رصد شده و با متخلفان برخورد قاطع خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان نیز در حاشیه این گشت‌ها با تأکید بر اهمیت حمایت از حقوق مردم اظهار کرد: در شرایط فعلی، تأمین عادلانه و قانونی مصالح ساختمانی از اولویت‌های اصلی است و اجازه نخواهیم داد عده‌ای با سوءاستفاده از وضعیت موجود، حقوق شهروندان را تضییع کنند.

حسین رحیمیان با اشاره به تداوم این اقدامات نظارتی افزود: گشت‌های مشترک به‌صورت مستمر و هدفمند ادامه خواهد داشت و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قانونی و فوری انجام می‌شود.

بر اساس این گزارش، تعزیرات حکومتی کردستان با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های نظارتی در تلاش است تا ثبات و آرامش در بازار، به‌ویژه در حوزه مصالح ساختمانی، حفظ شده و شهروندان بتوانند نیازهای خود را بدون دغدغه تأمین کنند.