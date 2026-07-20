محکومیت مدیر یک مرکز زیبایی غیرمجاز در گیلان؛ نظارت ها تشدید می شود

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رویکرد صیانت‌محور این اداره کل در حمایت از منافع عمومی، اظهار کرد: حسب گزارش معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی، فعالیت غیرقانونی یک مرکز زیبایی مورد بررسی قرار گرفت که مشخص شد این واحد با بکارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای و دخالت در امر درمان، سلامت شهروندان را در معرض تهدید جدی قرار داده است.

وی افزود: این مرکز علاوه بر توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی، به پرداخت یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد و پرونده متخلف برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارجاع داده شده است.

امینی با تأکید بر اینکه هرگونه مداخله غیرمجاز در امور پزشکی مصداق بارز تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب می‌شود، تصریح کرد: این دستگاه با همکاری نهادهای نظارتی، با هرگونه فعالیت خارج از ضوابط که منافع عمومی را به سودجویی پیوند دهد، بدون مماشات برخورد خواهد کرد و سلامت مردم خط قرمز تعزیرات حکومتی است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان در پایان از شهروندان خواست هرگونه فعالیت مشکوک مراکز درمانی و زیبایی را به مراجع ذی‌صلاح گزارش دهند تا از بروز حوادث جبران‌ناپذیر پیشگیری شود.