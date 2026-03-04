سرهنگ حسن کیخا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انتشار یا بازنشر اخبار کذب، شایعات و محتوایی که موجب نگرانی و ناآرامی در جامعه شود، بر اساس قوانین جاری جرم محسوب شده و با افراد متخلف مطابق قانون برخورد قضایی قاطع انجام خواهد شد.

رئیس پلیس فتای سیستان و بلوچستان بر ضرورت مسئولیت‌پذیری کاربران در انتشار محتوا تأکید کرد و افزود: شهروندان گرامی پیش از انتشار هرگونه خبر یا محتوا در فضای مجازی، از صحت و اعتبار منبع آن اطمینان حاصل کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق مراجع رسمی و سامانه‌های اعلامی پلیس فتا گزارش دهند.

رئیس پلیس فتا استان سیستان و بلوچستان در پایان خاطرنشان کرد: حفظ امنیت روانی جامعه و پیشگیری از انتشار شایعات، نیازمند همکاری و هوشیاری همه شهروندان است و پلیس با جدیت با هرگونه اقدام مجرمانه در این زمینه برخورد خواهد کرد.