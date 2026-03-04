به گزارش خبرگزاری مهر،به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۲، طبق برنامه ریزی های صورت گرفته اجتماع عزاداران رهبر عزیز ایران اسلامی در میادین اصلی و خیابان‌های منتهی به محل برگزاری این اجتماعات در شمال غرب تهران جهت عزاداری و اعلام همبستگی با نیروهای نظامی و انتظامی ایران اسلامی هر شب از ساعاتی مانده به اذان مغرب برگزار و با اجرای ویژه‌ برنامه‌های فرهنگی و حماسی تا پاسی از شب ادامه خواهد داشت.

در این راستا با هماهنگی‌های صورت گرفته تمثال‌های رهبر معظم انقلاب در اقصی نقاط منطقه ۲۲ نصب شد. فضاسازی محیطی جهت اعلام همبستگی مردم روزه‌دار ایران و بیان انزجار خود از جنایات رژیم صفاک صهیونیستی و آمریکای جنایتکار انجام شده است.

این مراسم هر شب راس ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه برگزار می شود.