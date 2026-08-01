به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر مطهر شهید ستوانسوم سینا سیاهنژاد از شهدای جانبرکف نظم و امنیت کشور که در حادثه تروریستی شهرستان شادگان خوزستان به فیض شهادت نائل آمده بود، عصر شنبه با حضور گسترده و پرشور اقشار مختلف مردم، مسئولان استانی و محلی و همرزمانش در شهرستان صومعهسرا برگزار شد.
آیین وداع با این شهید والامقام از مقابل سپاه ناحیه شهرستان صومعهسرا آغاز و تا میدان بسیج ادامه داشت.
مردم عزادار صومعهسرا با سینهزنی و سر دادن شعارهای «لبیک یا خامنه ای» و «مرگ بر آمریکا»، بار دیگر ارادت خود را به آرمان های انقلاب اسلامی و تداوم راه شهدا به نمایش گذاشتند.
پیکر مطهر این شهید گرانقدر که در راه دفاع از امنیت و آرامش مردم ایران اسلامی جان خود را فدا کرده بود، پس از برگزاری مراسم تشییع، در گلزار شهدای روستای ساداتمحله صومعهسرا، در جوار سایر شهدای والامقام این دیار، آرام گرفت.
گفتنی است، شهید ستوانسوم سینا سیاهنژاد اهل روستای هندخاله شهرستان صومعهسرا در استان گیلان، هشتم مردادماه ۱۴۰۵ در درگیری با اشرار مسلح در شادگان خوزستان به درجه رفیع شهادت نائل شد و نام خود را در فهرست شهدای امنیت این مرز و بوم جاودانه کرد.
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