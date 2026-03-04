عادل رهبریان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به جنگ تحمیلی سوم رژیم صهیونی-آمریکایی به کشورمان، گفت: هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد برای آواربرداری و امداد و نجات به هم وطنان در استان تهران یک تیم ۱۳ نفره اعزام شد.

وی با اشاره به اینکه این تیم ها با تجربه کار در شرایط اضطراری و مهارت‌های فنی مختلف مجهز شده‌اند، اظهار کرد: به همراه این تیم، چهار دستگاه خودروی عملیاتی شامل آمبولانس، خودروهای کمک‌دار و پشتیبانی فنی حضور دارد.

سرپرست جمعیت هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه در استان نیز مرکز کنترل اضطراری فعال شده است، ادامه داد: عملیات پهن‌بندی مناطق، زیرساخت‌های اضطراری و تمهیدات مدیریت بحران به‌صورت هماهنگ در استان انجام شده است.

وی یادآور شد: کارگروه خدمات‌رسان و امدادرسان با هماهنگی کامل با نیروهای امنیتی و بهداشتی انجام و مسیرهای دسترسی، نقاط تجمع و مراکز درمانی و اسکان اضطراری مشخص شده اند.

رهبریان تأکید کرد که هلال احمر در تمام مراحل، از جمع‌آوری اطلاعات تا ارائه کمک‌های اولیه و انتقال به مراکز تخصصی، نقش کلیدی ایفا می‌کند و آماده پاسخگویی به هرگونه نیاز اضطراری در مناطق تحت تأثیر است.