به گزارش خبرگزاری مهر، سید عادل رهبریان گفت: عصر جمعه گزارشی مبنی بر سقوط دو کوهنورد در ارتفاعات تنگ سولک شهرستان بهمئی به مرکز کنترل عملیات جمعیت هلالاحمر کهگیلویه و بویراحمد اعلام شد.
وی افزود: با توجه به شرایط دشوار جغرافیایی منطقه و حساسیت حادثه، دو تیم عملیاتی و پشتیبانی به همراه یک دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی کمک دار به محل حادثه اعزام شدند.
سرپرست جمعیت هلالاحمر استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به پیچیدگی عملیات بیان کرد: به دلیل وضعیت نامساعد جسمی کوهنوردان و عدم امکان برقراری ارتباط اولیه، نجات گران ساعتها در مسیرهای سخت و کوهستانی به جستوجو پرداختند تا در نهایت محل دقیق سقوط مصدومان شناسایی شد.
وی تصریح کرد: عملیات امداد و نجات به دلیل مسیرهای طاقتفرسا و شرایط سخت منطقه بیش از ۹ ساعت به طول انجامید، اما تلاش بیوقفه نجات گران منجر به دسترسی به مصدومان و آغاز اقدامات درمانی پیشبیمارستانی در محل حادثه شد.
رهبریان ادامه داد: پس از تثبیت وضعیت مصدومان و انجام مراقبتهای اولیه، کوهنوردان با هماهنگیهای لازم به جاده اصلی منتقل و برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس ۱۱۵ تحویل داده شدند.
سرپرست جمعیت هلالاحمر استان در پایان ضمن قدردانی از تلاش نجات گران، از شهروندان خواست در صورت بروز حوادث و شرایط اضطراری با شماره ۱۱۲، ندای امداد هلالاحمر، به صورت شبانهروزی تماس حاصل کنند.
