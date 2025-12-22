امداد رسانی هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد به۹۰۰ گرفتار در سیل و کولاک

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عادل رهبریان از امدادرسانی گسترده به آسیب‌دیدگان ناشی از حوادث جوی اخیر شامل بارندگی‌های شدید، سیلاب، برف و کولاک در سطح استان خبر داد.

وی با اشاره به سرعت عمل نیروهای امدادی در امداد رسانی به مردم گرفتار شده در برف و کولاک در مناطق مختلف استان، اظهار کرد: در پی این حوادث، تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال احمر استان در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد عمل شده و عملیات امدادرسانی را در محورهای حادثه‌خیز و مناطق درگیر آغاز کردند.

نجات ۹۰۰ نفر گرفتار شده در برف و کولاک

سرپرست جمعیت هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه در مجموع ۵۳ تیم عملیاتی شامل ۱۸۹ نیروی امدادی و عملیاتی در این مأموریت‌ها به‌کارگیری شدند، افزود: ۴۵ دستگاه خودروی امدادی شامل آمبولانس، خودروهای نجات و پشتیبانی در عملیات‌های امدادرسانی مشارکت داشتند.

وی تصریح کرد: در جریان این عملیات‌ها، ۹۰۰ نفر از هم‌استانی‌ها که به‌واسطه سیل، برف و کولاک دچار مشکل شده بودند، از خدمات امدادی هلال‌احمر بهره‌مند شدند.

انتقال ۳۲ نفر به نقاط امن

رهبریان تاکید کرد: به دلیل انسداد و لغزندگی محورهای مواصلاتی، نیروهای امدادی موفق شدند ۳۲ نفر از در راه ماندگان را از برف و کولاک رهاسازی کنند و با انتقال ایمن آن‌ها به نقاط امن، از بروز حوادث ثانویه پیشگیری به عمل آید.

توزیع تغذیه اضطراری به ۵۲۳ نفر

وی با اشاره به اینکه در این مدت، تغذیه ۵۲۳ نفر تأمین شد، افزود: همچنین کمک‌های معیشتی شامل ۱۴۳ بسته غذایی، ۲۸۳ تخته پتو و موکت، ۱۵۶ زیرانداز، ۶۵۴ کیلو نایلون، ۳ تخته چادر امدادی و ۵۸ عدد والور بین آسیب‌دیدگان توزیع شد تا بخشی از نیازهای اولیه آنان برطرف شود.

سرپرست جمعیت هلال احمر استان بر تداوم آماده‌باش نیروها برای مقابله با شرایط جوی احتمالی در مناطق پرخطر تأکید کرد.