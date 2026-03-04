کامبیز مهدی زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ۳ روز گذشته پس از آغاز جنگ ۸۱۹ نفر برای اهدای خون به مراکز انتقال خون استان مراجعه کردند.

وی با بیان اینکه از این تعداد ۶۲۰ نفر موفق به اهدای خون شدند گفت: همچنین ۸۳۰ نفر برای اهدای پلاکت مراجعه کردند که ۵۷۴ نفر هم موفق به اهدای پلاکت شدند.

مدیرکل انتقال خون استان با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون نیز ۲۷ هزار و ۲۶۵ نفر برای اهدای خون به مراکز انتقال‌ خون استان مراجعه داشتند ادامه داد: از این تعداد ۲۱ هزار و ۱۴۸ نفر موفق به اهدای خون شدند.

مهدی زاده افزود: از این تعداد ۲۴ هزار و ۷۹۵ نفر آقا و ۲ هزار و ۴۷۰ نفر خانم بودند که خون خود را اهدا کردند.

وی یادآورشد: همچنین از این تعداد ۵ هزار و ۶۲۳ نفر برای اولین بار مراجعه و ۱۴ هزار و ۹۹ نفر مستمر هستند.

مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی با بیان اینکه ۴ مرکز خون گیری در شهرستان‌های فردوس، قاین،طبس و بیرجند فعال است، گفت: این مراکز همه روزه از ساعت ۱۹ تا ۲۳ آماده دریافت خون هم استانی‌های عزیز است.

مهدی زاده یادآور شد: مردم عزیز استان در لیالی قدر نیز می‌توانند در همین ساعت به مراکز انتقال خون در استان مراجعه و خون خود را اهدا کنند.