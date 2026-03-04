به گزارش خبرگزاری مهر، دریادار علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی نوشت: «اقدام تروریستی ارتش آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی در حمله به مدرسه و به شهادت رساندن دانش‌آموزان و معلمان بی‌گناه، بار دیگر چهره واقعی دشمنان ملت ایران را آشکار کرد.

این جنایت نه‌تنها ملت ایران را از مسیر خود بازنمی‌دارد، بلکه موجب تقویت روحیه مقاومت و استمرار راه شهدا خواهد شد و خون پاک این مظلومان، عزم ملت ایران برای ایستادگی در برابر ظلم و تجاوز را راسخ‌تر می‌کند.

اینجانب بدین وسیله شهادت جمع کثیری از نوگلان باغ علم و دانش و کادر آموزشی مدرسه شجره طیبه را محضر مبارک امام عصر ارواحنا له الفداء، آحاد ملت شهید پرور و ولایتمدار استان هرمزگان و خانواده گرانقدر ایشان تسلیت عرض نموده و امیدوارم پروردگار متعال بر درجات این شهدای عزیز بیفزاید و همه ما را بر صراط مستقیم و ادامه جهاد پایدار نماید.

دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری

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